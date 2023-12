Der Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Deut­schen Oper Berlin, Sir Donald Runnicles, soll neuer Chef­di­ri­gent der Dresdner Phil­har­monie werden. Wie das Orchester am Mitt­woch mitteilte, werde ein Vertrags­ent­wurf in Kürze dem Stadtrat der säch­si­schen Landes­haupt­stadt vorge­legt. Vorge­sehen sei der Amts­an­tritt zur Saison 2025⁄ 26 . Bereits ab der Spiel­zeit 2024⁄ 25 werde der Brite die Dresdner Phil­har­monie als desi­gnierter Chef­di­ri­gent leiten.

Sir Donald Runnicles

In Dresden folgt Runnicles (69) auf Marek Janowski, dessen Vertrag im Sommer nach vier Jahren ausge­laufen ist. An der Deut­schen Oper Berlin werde der im schot­ti­schen Edin­burgh Gebo­rene bis zum Ende der Saison 2025⁄ 26 tätig bleiben und zwischen beiden Städten pendeln, sagte eine Spre­cherin des Opern­hauses.

Mit Runnicles habe man einen inter­na­tional renom­mierten und sehr erfah­renen Chef­di­ri­genten gewinnen können, erklärte Dres­dens Kultur­bür­ger­meis­terin Anne­katrin Klepsch (Linke). „An der Metro­po­litan Opera in New York ebenso begehrt wie an der Deut­schen Oper Berlin und vielen weiteren großen Häusern wie in Wien, Paris, Mailand, London, steht er für höchstes künst­le­ri­sches Können und eine feste Veran­ke­rung in der inter­na­tio­nalen Musik­szene“ sagte sie.

In die Suche nach einem neuen Chef­di­ri­genten habe man viel Zeit und Refle­xion inves­tiert, betonte der Spre­cher des Orches­ter­vor­stands, Robert-Chris­tian Schuster. „Nach der hervor­ra­genden Zusam­men­ar­beit mit Marek Janowski war es uns wichtig, auf diesem enorm hohen Level weiter­ar­beiten zu können.“ Schon bei ihrem ersten Projekt mit Runnicles vor einem Jahr seien die Musiker über­zeugt gewesen, „dass wir in ihm einen Chef hätten, der mit uns vertrau­ens­voll, in gegen­sei­tigem Respekt und vor allem künst­le­risch mit höchstem Anspruch zusam­men­ar­beitet“.

Er sei bei der Dresdner Phil­har­monie auf eine exzel­lente musi­ka­li­sche Qualität, auf großes Vertrauen und eine vorher kaum irgendwo erlebte Art des Zusam­men­spiels getroffen, erklärte Runnicles. „Ich bin über­zeugt, dass ich gemeinsam mit diesem enorm enga­gierten Orchester Programme entwi­ckeln und Konzert­er­leb­nisse reali­sieren kann, die den hervor­ra­genden Ruf der Dresdner Phil­har­monie weiter festigen und ausbauen.“ Dazu sollen auch inter­na­tio­nale Tour­neen, konzer­tante Opern und andere Projekte beitragen. Schon jetzt stehe die Auffüh­rung von Benjamin Brit­tens „War Requiem“ am 13. Februar 2025 fest. „Das ist mir als Brite und als Britten-Verehrer ein sehr wich­tiges Signal für ein gemein­sames Erin­nern.“

