Das Theater Bremen begrüßt zum 1. Januar 2024 zwei Neuzu­gänge im Musik­theater: Karl Berne­witz wird neuer Chor­di­rektor und Sasha Yanke­vych neuer Erster Kapell­meister. Das teilte das Haus am Mitt­woch mit.

Karl Berne­witz, Sasha Yanke­vych

Der 1988 gebo­rene Berne­witz folgt auf Alice Mere­ga­glie, die zum Beginn der Spiel­zeit 2023⁄ 24 an das Staats­theater Darm­stadt gewech­selt ist. Seitdem wirkte Noori Cho inte­ri­mis­tisch als Chor­di­rek­torin am Theater Bremen. Berne­witz war seit August 2018 Chor­di­rektor mit Diri­gier­ver­pflich­tung an den Landes­bühnen Sachsen. Zudem leitete er von Februar bis Dezember 2023 den Kammer­chor Junges Ensem­bles Dresden. Von 2015 bis 2018 war er als Stell­ver­tre­tender Chor­di­rektor am Gärt­ner­platz-Theater in München enga­giert. In Bremen wird er den Opern­chor und den neuge­grün­deten Kinder­chor leiten.

Der Ukrainer Yanke­vych (Jahr­gang 1991) ist Conductor Fellow des NDR Elbphil­har­monie Orches­ters. In der vergan­genen Saison debü­tierte er mit Johann Strauß« Operette „Die Fleder­maus“ an der Hambur­gi­schen Staats­oper. Momentan absol­viert er seinen Master­ab­schluss in Diri­gieren an der König­lich Schwe­di­schen Musik­aka­demie.

