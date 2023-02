Marc Niemann bleibt Gene­ral­mu­sik­di­rektor des Stadt­thea­ters Bremer­haven und Chef­di­ri­gent des Phil­har­mo­ni­schen Orchester Bremer­haven. Der 49-Jährige hat seinen laufenden Vertrag bis Juli 2026 verlän­gert, wie das Haus am Dienstag mitteilte. Niemann wirkt seit 2014 in Bremer­haven.

Marc Niemann

Das Publikum wisse das Wirken des Gene­ral­mu­sik­di­rek­tors beson­ders zu schätzen, erklärte Stadtrat Michael Frost. Unter Niemanns Leitung habe das Orchester auch über­re­gional enorm an Strahl­kraft gewonnen. Mit seinem Enga­ge­ment für die Musik­ver­mitt­lung habe der Diri­gent auch die kultu­relle Bildung in den Fokus genommen. Durch eine Inten­si­vie­rung und Auswei­tung der Akti­vi­täten erreichte dieser Bereich allein in der aktu­ellen Spiel­zeit etwa 10.000 Kinder und Jugend­liche.

Seit seinem Amts­an­tritt hat Niemann den Ange­bots­kanon des Bremer­ha­vener Klang­kör­pers um neue Formate entwi­ckelt, um neues Publikum zu gewinnen. Neben der profi­lierten Sinfo­nie­kon­zert­reihe gibt es inzwi­schen Crossover‑, Film- und Neujahrs­kon­zerte, eine inten­sive Beschäf­ti­gung mit zeit­ge­nös­si­scher Musik und Gast­spiel­tä­tig­keit in der Region sowie musi­ka­li­sche Koope­ra­tionen mit Kultur­ak­teuren vor Ort.

