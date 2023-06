Der Dresdner Kreuz­chor hat nach der Pandemie zu alter Stärke zurück­ge­funden. „Ich bin stolz auf meine Kruzianer und dass unsere erste Saison so erfolg­reich verlaufen ist“, sagte Kreuz­kantor Martin Lehmann am Mitt­woch. Wegen Corona habe das Ensemble lange den normalen Vesper- und Orato­ri­en­kanon nicht aufführen können. Umso höher sei es den Sänger­knaben anzu­rechnen, „dass sie durch ihre Einsatz­freude und ihre Offen­heit mir gegen­über zu außer­ge­wöhn­li­chen Leis­tungen und damit zu alter Stärke zurück­ge­funden haben“.

Kreuz­kantor Martin Lehmann

In seinem ersten Jahr als Kreuz­kantor habe Lehmann den Chor musi­ka­lisch zu neuen künst­le­ri­schen Leis­tungen geführt, lobte Kultur­bür­ger­meis­terin Anne­katrin Klepsch (Linke). „Den Dresdner Kreuz­chor als Ensemble wie als Insti­tu­tion nach drei Jahren Pandemie musi­ka­lisch neu aufzu­bauen und künst­le­risch weiter­zu­ent­wi­ckeln, war eine große Heraus­for­de­rung“, betonte sie.

Der 49-jährige Lehmann war als Kind selbst Kruzianer. Seit September 2022 ist er der 29. Kreuz­kantor nach der Refor­ma­tion. In dieser Zeit habe er das orato­ri­sche Kern­re­per­toire verste­tigt, die Tradi­tion des A‑Cap­pella-Gesangs im Reper­toire erwei­tert und den Chor­klang in seiner Hand­schrift hörbar gemacht. Künftig will Lehmann die beson­dere und histo­ri­sche Bindung des Chores an die Kreuz­kirche unter­strei­chen. Mit Kompo­si­ti­ons­auf­trägen soll im Laufe der Zeit eine Samm­lung entstehen.

Ein wich­tiges Anliegen ist Lehmann auch der Nach­wuchs. „Als Kreuz­kantor bin ich verant­wort­lich für die Zukunft des Dresdner Kreuz­chores“, sagte er. „Deshalb ist es wichtig, dass sich immer wieder junge Menschen für das Singen begeis­tern“. Mit neuen Formaten wie der Kreuz­chor­ve­sper mit Nach­wuchs­sän­gern, Fami­lien- und Schul­kon­zerten wolle er die Musik des Ensem­bles für ein größeres Publikum erlebbar machen.

Der welt­weit renom­mierte Dresdner Kreuz­chor wurde vor über 800 Jahren gegründet. Aktuell gibt es 140 Chor­knaben im Alter zwischen acht und 19 Jahren.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.