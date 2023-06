Der Geschäfts­führer des Münchner Gasteig, Max Wagner, gibt seinen Posten ab. Der Kultur­ma­nager habe den Aufsichtsrat der städ­ti­schen Toch­ter­ge­sell­schaft um eine vorzei­tige Auflö­sung seines Vertrages gebeten, teilte das Kultur­zen­trum am Mitt­woch mit. Vor der im Herbst geplanten Entschei­dung des Stadt­rates über den Fort­gang der Gasteig-Sanie­rung sehe Wagner den rich­tigen Zeit­punkt gekommen, die Leitung in neue Hände zu legen.

Max Wagner

Der 1969 in München gebo­rene Wagner ist seit Februar 2017 Geschäfts­führer des Gasteig. Knapp ein Jahr davor war er als Stell­ver­treter an das Haus gekommen. In seine Amts­zeit fielen unter anderem der inter­na­tio­nale Archi­tek­tur­wett­be­werb zur Umge­stal­tung des Kultur­zen­trums sowie der Bau und Start des Ausweich­stand­ortes Gasteig HP8. „Er hat den Gasteig auch inhalt­lich neu ausge­richtet und ihm neuen Glanz und Aufmerk­sam­keit verschafft“, lobte Bürger­meis­terin Katrin Haben­schaden (Grüne), die auch Vorsit­zende des Aufsichts­rates ist. „Dafür danke ich ihm und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft.“ Mit dem weiteren Vorgehen wird sich der Aufsichtsrat am kommenden Dienstag befassen.

„Es waren sieben span­nende, aber auch sehr heraus­for­dernde Jahre, in denen ich mit meinem Team und allen Insti­tuten im Gasteig viel bewegen konnte“, resü­mierte Wagner, der zuvor als Geschäfts­füh­render Direktor des Münchner Gärt­ner­platz­thea­ters wirkte.

Der 1985 eröff­nete Gasteig behei­matet neben dem Konzert­saal der Münchner Phil­har­mo­niker auch Kultur­in­sti­tute wie die Stadt­bi­blio­thek, die Volks­hoch­schule und Teile der Hoch­schule für Musik und Theater. Im Februar hat der Münchner Stadtrat das Verga­be­ver­fahren für die Gene­ral­sa­nie­rung des Kultur­zen­trums aufge­hoben, weil inner­halb der Frist nur eine einzige Bewer­bung einge­gangen war. Bis Herbst soll die Verwal­tung neue Optionen prüfen.

