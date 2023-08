Die Oper im Stein­bruch St. Marga­re­then hat in diesem Jahr vor knapp 90.000 Besu­chern gespielt. Die Auslas­tung der 24 Vorstel­lungen von Georges Bizets „Carmen“ betrug 80 Prozent, teilten die Veran­stalter am Montag mit. Die Live-Über­tra­gung der Première am 12. Juli im öster­rei­chi­schen TV-Sender ORF III erreichte zudem 348.000 Zuschauer. Die Vorstel­lung musste jedoch nach dem zweiten Akt wegen Unwet­ters abge­bro­chen werden.

„Es freut mich sehr, dass wir auch heuer eine sehr abwechs­lungs­reiche und einzig­ar­tige Neuin­sze­nie­rung eines beliebten Opern­klas­si­kers zeigen konnten, mit der an die Erfolge der Vorjahre ange­knüpft werden konnte“, sagte der Künst­le­ri­sche Direktor der Oper im Stein­bruch, Daniel Serafin zu der Insze­nie­rung des fran­zö­si­schen Regis­seurs Arnaud Bernard. Die Titel­partie sang Joyce El-Khoury (alter­nie­rend: Lilly Jørstad und Fran­cesca di Sauro). Den Don José gab Migran Agadzhanyan (Matthew White, Brian Michael Moore). Daneben waren unter anderem Yulia Sulei­ma­nova (Ana Garotic, Vanessa Vasquez) als Micaela und Vittorio Prato (Sergey Kayd­alov) als Esca­millo zu erleben. Das Piedra Festi­val­or­chester und der Phil­har­monia Chor Wien standen unter der Leitung von Valerio Galli.

Im kommenden Jahr soll in St. Marga­re­then Giuseppe Verdis Oper „Aida“ aufge­führt werden. Als Regis­seur konnte Thad­deus Strass­berger verpflichtet werden, der 2021 bereits „Turandot“ im Stein­bruch insze­niert hatte. Der Vorver­kauf über­treffe die Vergleichs­zahlen des Vorjahres, hieß es. Eine der 28 geplanten Vorstel­lungen sei bereits ausver­kauft.

