De Natio­nale Opera Amsterdam (DNO) erhält den „Oper! Award“ 2024. Damit sei sie das beste Opern­haus des Jahres 2023, teilte die Zeit­schrift „Oper! Das Magazin“ am Dienstag mit. Die Auszeich­nung werde dort am 29. Januar 2024 über­geben. Dabei sollen auch die Preis­träger der übrigen 19 Kate­go­rien der „Oper! Awards“ bekannt­ge­geben und persön­lich geehrt werden. Über die Gewinner entscheidet eine Jury aus Fach­jour­na­listen.

De Natio­nale Opera Amsterdam

„De Natio­nale Opera Amsterdam unter ihrer Inten­dantin Sophie de Lint zeigt in vorbild­li­cher Weise, wie ein Opern­haus in einer diversen, modernen Stadt­ge­sell­schaft Rele­vanz und Akzep­tanz erzeugen kann“, erklärte der Jury-Vorsit­zende Ulrich Ruhnke. Anspruchs­volle Ange­bote und die passende Ansprache brächten Menschen unter­schied­li­cher Herkunft, Prägung und Inter­essen unter das gemein­same Dach des Hauses. „Zugleich bleibt in Program­mie­rung und Wahr­neh­mung der Iden­ti­täts­kern als Opern­haus im Vorder­grund und veran­kert die Kunst­form damit selbst in der Zukunft.“

Die „Oper! Awards“ werden heuer zum vierten Mal seit 2019 verliehen. Wegen der pande­mie­be­dingten Ausfälle von Vorstel­lungen und Künst­ler­auf­tritten wurden die Preise 2021 nicht vergeben. Die Verlei­hung 2024 bezieht sich spiel­zeit­über­grei­fend auf das Kalen­der­jahr 2023. Sie findet erst­mals außer­halb von Deutsch­land statt.

