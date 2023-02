Die Anhal­ti­sche Phil­har­monie Dessau erhält den Preis für das „Beste Konzert­pro­gramm“ der Saison 2022⁄ 23 . Damit würdige man ein Ensemble, das in anre­gender Weise das klas­si­sche Meis­ter­werk mit Neuent­de­ckungen aus Romantik und Moderne verbinde, teilte der Deut­sche Musik­ver­leger-Verband (DMV) am Mitt­woch mit. Der undo­tierte Preis wird dem Orchester am 2. März im Rahmen eines Konzerts im Anhal­ti­schen Theater Dessau verliehen.

Anhal­ti­sche Phil­har­monie Dessau

„Da der Konzert­be­trieb pande­mie­be­dingt leider immer noch nicht wieder ganz rund läuft, benö­tigen wir drin­gend so enga­gierte Orchester wie die Anhal­ti­sche Phil­har­monie Dessau. Mit ihrem Mut und einem abwechs­lungs­rei­chen sowie krea­tiven Programm gelingt es ihr, das Publikum stets aufs Neue zu begeis­tern“, begrün­dete DMV-Vize­prä­si­dent die Entschei­dung der Jury und ergänzte: „Wichtig ist jetzt, dass wir überall in Deutsch­land zu einem Musik­leben ohne Angst zurück­kehren und die Menschen wieder in die Konzert­säle kommen. Dafür müssen wir uns alle in der Branche einsetzen und neue Musik­erleb­nisse schaffen.“

Der Deut­sche Musik­ver­leger-Verband ist ein bundes­weiter Zusam­men­schluss von rund 350 Mitglieds­ver­lagen. Den Preis für das beste Konzert­pro­gramm einer Saison vergibt der DMV seit 1991. Ausnahmen bildeten die vorigen zwei Spiel­zeiten, in denen wegen der Corona-Pandemie kein regu­lärer Konzert­be­trieb statt­finden konnte.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.