Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) rückt in diesem Jahr die Musik­me­tro­pole Venedig in den Mittel­punkt. Mehr als 90 Konzerte bieten mit Sinfo­nien, Kammer­musik, Lieder- und Opern­abenden sowie geist­li­cher Musik einen Einblick in das kultu­relle Erbe der Lagu­nen­stadt, teilten die Veran­stalter am Donnerstag in Lübeck mit. Als musi­ka­li­sche Botschafter gastieren etwa das Orchestra del Teatro La Fenice, das Venice Baroque Orchestra, I Solisti Veneti und Venice Vocal Jam.

Schleswig-Holstein Festival Orchestra

Porträt­künstler der dies­jäh­rigen Festi­val­aus­gabe ist Asya Fateyeva. Die 1990 auf der Krim gebo­rene Saxo­pho­nistin gestaltet 17 Konzerte und Veran­stal­tungen. Darunter sind sinfo­ni­sche Werke, Kammer­musik, Alte und Neue Musik sowie ein Work­shop.

Deutsch­lands größtes klas­si­sches Musik­fes­tival findet vom 6. Juli bis zum 1. September statt. Auf dem Programm stehen 203 Konzerte sowie fünf „Musik­feste auf dem Lande“ und zwei Kinder­mu­sik­feste. Insge­samt gibt es 120 Spiel­stätten an 71 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Süd-Däne­mark und im Norden Nieder­sach­sens.

Erwartet werden Künstler wie Lang Lang, Rolando Villazón, Alisa Weiler­stein, Bomsori Kim, Sabine Meyer und Grigory Sokolov. Zu den einge­la­denen Klang­kör­pern zählen das NDR Elbphil­har­monie Orchester, das Sympho­nie­or­chester der Volks­oper Wien, das Kyiv Symphony Orchestra, die Deut­sche Kammer­phil­har­monie Bremen und das Kammer­or­chester Basel sowie Nach­wuchs­en­sem­bles wie das MIAGI Youth Orchestra, das Bundes­ju­gend­or­chester und das Jugend­sin­fo­nie­or­chester der Ukraine.

Im vorigen Jahr lockte das Festival mit 197 Konzerten und Veran­stal­tungen rund 185.000 Besu­cher an. Die Auslas­tung betrug 94 Prozent nach 84 Prozent 2022. Im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 193.000 Besu­cher und 91 Prozent.

Der Etat des Festi­vals beläuft sich nach Veran­stal­ter­an­gaben auf rund zwölf Millionen Euro. Das Land Schleswig-Holstein gibt gut 1,2 Millionen Euro dazu. Verträge mit Spon­soren sowie Spenden und Zuschüsse sichern die Finan­zie­rung ab.

