Der dies­jäh­rige Wiener Opern­ball hat mehr als eine halbe Million Euro an Spenden gesam­melt. Opern­di­rektor Bogdan Roscic übergab am Mitt­woch einen Scheck in Höhe von 567.975,59 Euro an die Initia­tive „Öster­reich hilft Öster­reich“. Als klar war, dass der Opern­ball 2023 statt­finden kann, habe man sofort beschlossen, mit der Veran­stal­tung auch ein Zeichen der Soli­da­rität zu setzen, sagte Roscic. „Dass wir aber so eine Summe über­geben können, damit hätte ich nicht zu rechnen gewagt.“

Scheck­über­gabe für „Öster­reich hilft Öster­reich“

Der Gesamt­be­trag enthält Aufschläge auf Eintritts­karten und den gastro­no­mi­schen Umsatz sowie Spenden, die am Ball­abend direkt in Boxen einge­worfen oder nach Aufrufen im ORF abge­geben wurden. Allein 260.000 Euro erbrachte die Verstei­ge­rung eines eigens geschaf­fenen Ölbildes „Wien­musik“ des Künst­lers Georg Base­litz. Es zeigt colla­gierte Bein­scha­blonen auf ikonen­ar­tigem, goldenem Grund.

Die Initia­tive „Öster­reich hilft Öster­reich“ wird vom ORF und Einrich­tungen wie Caritas, Diakonie, Hilfs­werk Öster­reich und Volks­hilfe getragen und unter­stützt in Not gera­tene Menschen in Öster­reich.

Der Wiener Opern­ball ist der Höhe­punkt der öster­rei­chi­schen Ball­saison und eines der berühm­testen Feste der Welt. Die Veran­stal­tung zieht jeweils rund 5.000 Besu­cher an, darunter Gäste aus Politik, Wirt­schaft, Kultur und Gesell­schaft. Im ORF-Fern­sehen verfolgten bis zu 1,6 Millionen Zuschauer die 65. Ausgabe, das entspricht den Angaben zufolge einem Markt­an­teil von 55 Prozent bei der Eröff­nung. 2021 und 2022 musste der Ball wegen Corona abge­sagt werden.

