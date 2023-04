Das Phil­har­mo­ni­sche Staats­or­chester Hamburg tritt in seiner 195. Saison erst­mals in der New Yorker Carnegie Hall auf. Bei dem Debüt am (heutigen) Samstag leitet Chef­di­ri­gent Kent Nagano ein Konzert, das die 90 Orches­ter­mu­siker und 100 junge Chor­sänger zwischen elf und 27 Jahren aus Hamburg, Deutsch­land und New York zusam­men­bringt. Solist ist der Cellist Jan Vogler.

Phil­har­mo­ni­sches Staats­or­chester Hamburg

Auch das Programm greife den verbin­denden Gedanken auf, hieß es. Es kombi­niert

den Hamburger Johannes Brahms (Schick­sals­lied für Chor und Orchester) und den welt­weit wohl bedeu­tendsten deut­schen Kompo­nisten Ludwig van Beet­hoven (8. Symphonie) mit einem zeit­ge­nös­si­schen, in New York lebenden US-Kompo­nisten: Sean Shep­herds Werk „An einem klaren Tag – On a Clear Day“, das bei dem Konzert urauf­ge­führt wird, basiert auf einem Gedicht­zy­klus der in Hamburg lebenden Lyri­kerin Ulla Hahn. Shep­herds Kompo­si­tion für Violon­cello, Chöre und Orchester ist ein Auftrags­werk des Phil­har­mo­ni­schen Staats­or­ches­ters und der Dresdner Musik­fest­spiele.

Die jungen Sänger kommen vom Young New Yorkers« Chorus, von den Alster­spatzen – dem Kinder- und Jugend­chor der Hambur­gi­schen Staats­oper -, von der Audi Jugend­chor­aka­demie, vom Dresdner Kreuz­chor und vom The Young ClassX Ensemble Hamburg.

Hamburgs Kultur­se­nator Carsten Brosda (SPD) nannte das Debüt in dem berühmten Konzert­saal einen heraus­ra­genden Moment in der Geschichte des Staats­or­ches­ters. Das Programm spanne einen Bogen zwischen Tradi­tion und Moderne und setze auf das Verbin­dende zwischen Deutsch­land und den USA. „Dies ist umso wich­tiger in einer Zeit, in der immer wieder deut­lich wird, dass kultu­reller Austausch unver­zichtbar ist.“, sagte er.

