Marie Babette Nierenz wird ab der Saison 2023⁄ 24 neue Inten­dantin der Phil­har­monie Essen. Der Aufsichtsrat der Theater und Phil­har­monie Essen (TUP) entschied sich am Donnerstag einstimmig für die bishe­rige künst­le­ri­sche Leiterin. Nierenz über­nimmt die Nach­folge von Hein Mulders, der zum Sommer 2022 in glei­cher Posi­tion an die Oper Köln bestellt wurde. Ihr Vertrag läuft bis zum Ende der Spiel­zeit 2027⁄ 28 .

Marie Babette Nierenz (r.),

Armen Hako­byan und Marek Tůma

Die gebür­tige Düssel­dor­ferin wirkt seit 2003 an der Phil­har­monie Essen, zunächst im künst­le­ri­schen Betriebs­büro, dann als Leiterin der Programm­pla­nung und seit 2013 als Künst­le­ri­sche Leiterin. Mit ihrem Enga­ge­ment und ihrer Leiden­schaft habe Nierenz großen Anteil am bishe­rigen Erfolg des Hauses, erklärte Barbara Rörig, Vorsit­zende des TUP-Aufsichts­rates. „Das ist die beste Voraus­set­zung für eine erfolg­reiche Inten­danz in ihrer Gesamt­ver­ant­wor­tung.“

Nierenz betonte, sie wolle die Phil­har­monie „in Kunst, Wirt­schaft und Politik der Stadt Essen und darüber hinaus künst­le­risch profi­lieren und unsere program­ma­ti­sche Viel­falt stetig erwei­tern“. Den Gedanken der bürger­li­chen Parti­zi­pa­tion sowie des Wirkens in die Stadt hinein werde sie zum selbst­ver­ständ­li­chen Bestand­teil der künst­le­ri­schen Arbeit des Hauses entwi­ckeln.

Zur neuen Inten­danz des Aalto Ballett Essen bestimmte der TUP-Aufsichtsrat Marek Tůma und Armen Hako­byan. Der stell­ver­tre­tende Inten­dant und Manager der Essener Compa­gnie und der Aalto-Ballett­meister über­nehmen als Doppel­spitze ab der Spiel­zeit 2024⁄ 25 die Nach­folge von Ballet­tin­ten­dant Ben Van Cauwen­bergh. Ihr Vertrag läuft bis zum Sommer 2029.

Die Theater und Phil­har­monie Essen vereint 700 Mitar­beiter in den fünf Sparten Aalto-Musik­theater, Essener Phil­har­mo­niker, Aalto Ballett Essen, Phil­har­monie Essen und Schau­spiel Essen. Die TUP ist eine 100-prozen­tige Toch­ter­ge­sell­schaft der Stadt Essen.

