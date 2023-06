Die Sopra­nistin Renée Fleming (64) wird mit dem Kennedy-Preis für ihr künst­le­ri­sches Lebens­werk ausge­zeichnet. Das teilte das renom­mierte Kennedy-Center in Washington am Donnerstag mit. Der beliebte Opern­star ziehe das Publikum welt­weit seit mehr als vier Jahr­zehnten in seinen Bann – „mit ihrer leuch­tenden Stimme, ihrer unver­gleich­li­chen Kunst­fer­tig­keit und ihrem Talent, die Oper in den Main­stream zu bringen“, hieß es zur Begrün­dung.

Renée Fleming

Die vier weiteren Ehrungen dieses Jahres gehen an den Schau­spieler und Komiker Billy Crystal, den briti­schen Sänger und Produ­zenten Barry Gibb, die Rapperin und Schau­spie­lerin Queen Latifah und die Pop- und Soul-Sängerin Dionne Warwick. Die Preis­träger hätten „einen tief­grei­fenden Beitrag zum kultu­rellen Leben unserer Nation geleistet“, erklärte der Vorsit­zende des Kennedy-Centers, David M. Ruben­stein. Die Ehrungen werden am 3. Dezember auf der Bühne des Kennedy Center Opera House verliehen.

Das nach dem früheren Präsi­denten John F. Kennedy benannte Zentrum ist die größte Kultur­ein­rich­tung in der US-Haupt­stadt. Der Kennedy-Preis wird seit 1977 verliehen und zählt zu den begehr­testen Kunst-Ehrungen der USA. Zu den ausge­zeich­neten Musi­kern gehören Leonard Bern­stein, Mstislaw Rostro­po­witsch, Jessye Norman, Van Cliburn, Zubin Mehta, Leon Fleisher, Seiji Ozawa und Martha Arge­rich.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.