Vitali Alek­seenok wird neuer Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Deut­schen Oper am Rhein. Der 32-Jährige aus Belarus wurde am Donnerstag in Düssel­dorf als Nach­folger von Axel Kober vorge­stellt, der seinen Vertrag im Sommer 2024 nach dann 15 Spiel­zeiten auslaufen lässt.

Vitali Alek­seenok

Alek­seenok hat erst­mals vor rund einem Jahr an der Rhein­oper diri­giert und wurde zur Spiel­zeit 2022⁄ 23 als Kapell­meister verpflichtet. Sein Vertrag läuft über drei Jahre. Ab August 2023 wird er zunächst als Erster Kapell­meister und Stell­ver­treter des schei­denden Gene­ral­mu­sik­di­rek­tors mit Kober zusam­men­ar­beiten.

Der 1991 in Wilejka/​Belarus gebo­rene Alek­seenok sei einer der inter­es­san­testen und begab­testen Diri­genten seiner Gene­ra­tion, sagte Gene­ral­inten­dant Chris­toph Meyer. Ihn enga­gieren zu können, sei ein Glücks­fall. „Damit ist das Team der musi­ka­li­schen Leitung an der Deut­schen Oper am Rhein bis zum Ende meiner Inten­danz im Sommer bestens aufge­stellt.“

Die Arbeit an der Rhein­oper mit ihren beiden Spiel­stätten in Düssel­dorf und Duis­burg biete ihm beson­dere Erfah­rungen und groß­ar­tige Entwick­lungs­mög­lich­keiten, erklärte Alek­seenok. „Ich fühle mich hier sehr wohl, im besten Sinne heraus­ge­for­dert und freue mich sehr darauf, mehr Verant­wor­tung zu über­nehmen.“

Nach seinen Studien in St. Peters­burg und Weimar besuchte Alek­seenok Meis­ter­kurse bei Bernard Haitink, Fabio Luisi und anderen. Von 2017 bis 2022 war er Diri­gent und Künst­le­ri­scher Leiter des Abaco-Orches­ters der Univer­sität München. 2021 gewann er den Arturo-Tosca­nini-Diri­gen­ten­wett­be­werb in Parma. Im selben Jahr leitete Alek­seenok die erste ukrai­ni­sche Auffüh­rung von Wagners „Tristan und Isolde“ an der Natio­nal­oper der Ukraine in Kyiv. Eben­falls 2021 wurde er zum Künst­le­ri­schen Leiter des ukrai­ni­schen Festi­vals Kharkiv Music Fest ernannt, bei dem er in diesem Jahr unter anderem das Abschluss­kon­zert leitet. In der laufenden Saison gab Alek­seenok sein Debüt am Teatro alla Scala in Mailand und gastierte unter anderem beim Bonner Beet­ho­ven­fest, beim Rossini-Festival in Pesaro und beim Klang­forum Wien.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.