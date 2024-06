Von einer wild­ge­wor­denen Fan-Horde bedrängt, flieht der taiwa­ne­si­sche Tenor Ya-Chung Huang alias Mao Tse-tung verzwei­felt aus dem Opern­foyer in Rich­tung Bühne. Der riesige Propa­gan­da­ap­parat des kommu­nis­ti­schen Chinas wird kurz darauf in über­le­bens­großen Video­bil­dern einge­blendet, während die poli­ti­sche Führung mit viel Brim­bo­rium illustre Staats­gäste empfängt.

„Nixon in China“

Richard Nixons Reise nach Peking 1972 inspi­rierte den ameri­ka­ni­schen Kompo­nisten John Adams rund 15 Jahre später zu seiner Oper „Nixon in China“. Als witziges Pop-Spek­takel wurde das Stück bei der Première am Sams­tag­abend in der Deut­schen Oper Berlin stür­misch vom Publikum gefeiert. Für die kunter­bunte, bild­mäch­tige Insze­nie­rung zeich­nete das Musik­thea­ter­kol­lektiv Hauen und Stechen verant­wort­lich.

Die Regis­seu­rinnen Fran­ziska Kron­foth und Julia Lwowski spie­gelten den Medi­en­rummel um die erste Visite eines US-Präsi­denten in der Volks­re­pu­blik in einfalls­rei­chen Video­se­quenzen, die origi­nales Archiv­ma­te­rial mit aktu­ellen Blicken hinter die Opern­ku­lissen kombi­nierten.

Adams und seine Libret­tistin Alice Goodman kari­kierten in dem Stück alte Helden­my­then. Auf den medialen Hype um ein Ereignis, das seiner­zeit mit der ersten bemannten Mond­lan­dung vergli­chen wurde, reagierten sie mit beißender Ironie. In der neuen Insze­nie­rung von dem Musik­thea­ter­kol­lektiv „Hauen und Stechen“ führt das Spiel mit weiteren Reali­täts­ebenen dazu, dass die Grenzen zwischen Wahr­heit und Lüge endgültig verschwimmen.

Die musi­ka­li­sche Leitung des Abends hatte Daniel Carter, Gene­ral­mu­sik­di­rektor des Landes­thea­ters Coburg. Neben dem stimm­ge­wal­tigen Ya-Chung Huang als Mao über­zeugten der Bariton Thomas Lehman in der Rolle von Nixon und die Sopra­nistin Heidi Stober als seine Frau Pat. Für den Part von Kissinger erhielt der viel­sei­tige Bass-Bariton Seth Carico großen Applaus. Als Maos Frau Chiang Ch’ing beein­druckte die aus Südkorea stam­mende Hye-Young Moon als Kolo­ra­tur­so­pran.

Adams« Oper wurde 1987 an der Houston Grand Opera urauf­ge­führt. In Berlin wurde das Stück jetzt erst­mals in szeni­scher Form prãsen­tiert. 2012 war „Nixon in China“ beim Musik­fest Berlin bereits in konzer­tanter Form mit dem BBC Symphony Orchestra unter Leitung des Kompo­nisten zu erleben.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.