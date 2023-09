Das Beet­ho­ven­fest Bonn hat in diesem Jahr rund 26.600 Besu­cher ange­zogen. Für die mehr als 100 Veran­stal­tungen wurden etwa 21.500 Tickets verkauft und vergeben, teilten die Orga­ni­sa­toren am Freitag mit. Die Auslas­tung habe bei über 82 Prozent gelegen. Das sei der höchste Wert seit 2015. Nur 2021 bei Corona-bedingt redu­zierten Platz­ka­pa­zi­täten betrug die Auslas­tung 84 Prozent.

Beet­ho­ven­fest Bonn

Zu den Festi­val­be­su­chern zählten auch 1.600 Laien-Musiker und 400 Mitwir­kende beim „Symphonic Mob“ mit dem Deut­schen Symphonie-Orchester Berlin (DSO) am Eröff­nungs­wo­chen­ende. 2.900 Gäste erlebten kosten­lose Konzerte. Die Beet­hoven-Work­shops zählten 200 Teil­nehmer. Inten­dant Steven Walter sagte: „Ich bin sehr glück­lich über den großen Zuspruch, den das dies­jäh­rige Festival erhält“. Die Gäste seien neugierig und die Künstler aben­teu­er­lustig.

Das dies­jäh­rige Festival-Motto lautete „Musik über Leben“. Zu den Höhe­punkten zählten die jeweils neunten Sinfo­nien von Dvořák, Bruckner und Beet­hoven mit dem Tonhalle-Orchester Zürich unter Paavo Järvi und dem Deut­schen Sinfo­nie­or­chester Berlin unter Corne­lius Meister. Weitere Sinfo­nie­kon­zerte widmeten sich verschie­denen Aspekten der Natur und des Lebens: Mahlers „Lied von der Erde“ mit dem Chamber Orchestra of Europe, Haydns „Sieben letzte Worte“ in einer erwei­terten Fassung mit dem ensemble reflektor oder Beet­ho­vens Violin­kon­zert mit dem Mahler Chamber Orchestra.

Als Resi­denz­künstler gestal­teten das New Yorker Streich­quar­tett Brooklyn Rider und der Pianist Fabian Müller mehrere Konzerte. Zum Abschluss am Sonntag erklingt Schu­manns Violin­kon­zert und Beet­ho­vens Sinfonie Nr. 7 mit dem Chamber Orchestra of Europa unter Robin Ticciati. Solist ist Chris­tian Tetzlaff.

Das nächste Beet­ho­ven­fest soll vom 5. September bis 3. Oktober 2024 statt­finden.

