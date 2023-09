Ein Bühnen­tech­niker der Royal Swedish Opera in Stock­holm ist bei der Arbeit aus großer Höhe gestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Spre­cherin der Oper, Jenny Matt­sson, am Freitag mitteilte, hat das Haus alle Auffüh­rungen und anderen öffent­li­chen Akti­vi­täten bis mindes­tens kommenden Mitt­woch abge­sagt. Wann der Betrieb wieder aufge­nommen werden kann, lasse sich derzeit nicht sagen.

Royal Swedish Opera

Das Unglück ereig­nete sich den Angaben zufolge am Donners­tag­nach­mittag. Polizei und Kran­ken­wagen seien schnell am Opern­haus einge­troffen. Der Mitar­beiter wurde mit einem Rettungs­hub­schrauber ins Kran­ken­haus gebracht, wo er an den Folgen seiner Verlet­zungen starb.

Laut der Tages­zei­tung „Afton­bladet“ war der Tech­niker 55 Jahre alt und ist bei der Arbeit aus etwa zehn Metern Höhe abge­stürzt. Die Unfall­stelle ist abge­sperrt. Die Unglücks­ur­sache wird zusammen mit der Polizei und der schwe­di­schen Arbeits­schutz­be­hörde unter­sucht. „Die König­lich Schwe­di­sche Oper sieht derzeit keinen Zusam­men­hang zwischen dem Unfall und der Notwen­dig­keit einer Sanie­rung des Opern­hauses“, erklärte Matt­sson.

