Mit einem Sonder­kon­zert in der Dresdner Semper­oper feiert die Säch­si­sche Staats­ka­pelle am (heutigen) Freitag ihren 475. Geburtstag. Chef­di­ri­gent Chris­tian Thie­le­mann stellt drei „Haus­götter“ in den Mittel­punkt, die seit dem 19. Jahr­hun­dert eng mit dem Orchester verbunden sind: Carl Maria von Weber, Richard Wagner und Richard Strauss. Der welt­weit renom­mierte Klang­körper wurde am 22. September 1548 durch Kurfürst Moritz von Sachsen als Hofka­pelle gegründet.

Säch­si­sche Staats­ka­pelle Dresden

Webers „Jubel-Ouver­türe“ erklang erst­mals 1818 – zum 50. Thron­ju­bi­läum von König Fried­rich August I. 27 Jahre später diri­gierte Wagner seinen „Tann­häuser“ in Dresden. „Also sprach Zara­thustra“ gehörte 1897 zu den ersten Tondich­tungen des jungen Richard Strauss, die in Dresden erklangen und die lange künst­le­ri­sche Zusam­men­ar­beit begrün­deten. Zu dem bereits ausver­kauften Konzert soll Sach­sens Minis­ter­prä­si­dent Michael Kret­schmer (CDU) ein Gruß­wort spre­chen.

Im Verlauf der Jubi­lä­ums­woche steht auch eine Oper auf dem Programm: In seinem Debüt im Orches­ter­graben der Semper­oper leitet Daniel Harding zwei Vorstel­lungen des „Frei­schütz“, den Carl Maria von Weber während seiner Zeit als Hofka­pell­meister in Dresden kompo­nierte.

Zudem werden zwei Ausstel­lungen eröffnet, die unter­schied­liche Aspekte der Kapell­ge­schichte beleuchten. Ab Samstag präsen­tiert das Histo­ri­sche Archiv der Säch­si­schen Staats­theater eine Ausstel­lung mit dem Titel „Die Säch­si­sche Staats­ka­pelle persön­lich“. Darin wird die jüngste Kapell­ge­schichte am Beispiel von 19 ausge­wählten Kapell­mit­glie­dern der letzten 100 Jahre beleuchtet. Ab dem 27. September bietet die Säch­si­sche Landes­bi­blio­thek – Staats- und Univer­si­täts­bi­blio­thek Dresden unter dem Titel “ 475 Staats­ka­pelle @SLUB“ Einblicke in ihr reiches Archiv und voll­zieht anhand viel­fäl­tiger Quellen nach, wie diese Über­lie­fe­rung das Bild der Kapelle prägte und weiter prägt.

