Der Inten­dant der Opéra national du Rhin, Alain Perroux, wech­selt in glei­cher Posi­tion zum Grand Théâtre de Genève. Dort über­nimmt der gebür­tige Genfer ab der Saison 2026⁄ 27 die Nach­folge von Aviel Cahn, teilte der Stif­tungsrat am Mitt­woch mit. Cahn wurde zum 1. August 2026 als Inten­dant der Deut­schen Oper Berlin berufen.

Alain Perroux

Perroux war von 2001 bis 2009 als Drama­turg am Grand Théâtre de Genève tätig. „Mit seiner Kenntnis dieses Thea­ters, seiner Erfah­rung, die er an großen euro­päi­schen Opern­häu­sern gesam­melt hat, und seinem Wunsch, seine Leiden­schaft für die Opern­kunst mit anderen zu teilen, bin ich sicher, dass er künst­le­ri­sche Spit­zen­leis­tungen mit der Öffnung für alle Publi­kums­schichten verbinden wird“, erklärte Kultur­stadtrat Sami Kanaan.

Der 1971 gebo­rene Perroux studierte Chor­lei­tung und Gesang am Conser­va­toire supé­rieur de Genève sowie Geis­tes­wis­sen­schaften an der Univer­sität Genf (Musik­wis­sen­schaft und deut­sche Lite­ratur). Nach Tätig­keiten als Musik­kri­tiker kam er 2001 erst­mals ans Grand Théâtre de Genève. Zudem leitete er von 2003 bis 2011 die Opéra de Poche in Genf. Von 2009 bis 2020 wirkte er als künst­le­ri­scher Verwal­tungs­di­rektor und Drama­turg beim Festival von Aix-en-Provence. Seit Januar 2020 ist er Inten­dant der Opéra national du Rhin (Straß­burg, Mulhouse und Colmar).

Im Grand Théâtre de Genève habe er bereits im Alter von elf Jahren seine ersten Opern­auf­füh­rungen gesehen, sagte Perroux. Mit seiner inter­na­tional renom­mierten Qualität sei das Haus „eine ideale Insti­tu­tion, um die Leiden­schaft für Oper und Tanz einem möglichst breiten Publikum zu vermit­teln“.

