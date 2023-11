Die Bregenzer Fest­spiele zeigen im Sommer 2024 Carl Maria von Webers Oper „Der Frei­schütz“. Für die 26 Vorstel­lungen sind bereits rund 25 Prozent der 185.000 Tickets gebucht, wie Inten­dantin Elisa­beth Sobotka am Mitt­woch sagte. Regie führt Philip Stölzl, der auch für das Bühnen­bild und das Licht­de­sign verant­wort­lich zeichnet. Das 1821 im Berliner Schau­spiel­haus urauf­ge­führte Stück wird erst­mals auf der Seebühne in Bregenz gezeigt. 1983 war es dort im Fest­spiel­haus zu sehen.

„Der Frei­schütz“ eröffnet am 17. Juli 2024 die 78. Ausgabe des Festi­vals. Die musi­ka­li­sche Leitung über­nimmt Enrique Mazzola, seit diesem Jahr Conductor in Resi­dence. Regis­seur Stölzl hatte 2019 und 2021 bereits Giuseppe Verdis „Rigo­letto“ als Spiel auf dem See insze­niert. Einen Tag später feiert Gioa­chino Rossinis „Tancredi“ Première im Fest­spiel­haus. Bei der Insze­nie­rung von Jan Philipp Gloger steht die Taiwa­nesin Yi-Chen Lin am Pult, die Kapell­meis­terin an der Deut­schen Oper Berlin ist.

Auf die Werk­statt­bühne kommen zwei Urauf­füh­rungen: „Unmög­liche Verbin­dung“ des tsche­chi­schen Kompo­nisten Ondřej Adámek und „Hold Your Breath“ der irischen Kompo­nistin Éna Brennan. Im Konzert­pro­gramm gibt die litaui­sche Diri­gentin Giedrė Šlekytė ihr Debüt in Bregenz mit den Wiener Sympho­ni­kern. Auch deren desi­gnierter Chef­di­ri­gent Petr Popelka ist erst­mals am Bodensee zu Gast, er bringt unter anderem Thomas Larchers „Love and the Fever“ zur öster­rei­chi­schen Erst­auf­füh­rung.

Für ihre letzte Saison bei den Bregenzer Fest­spielen plant Inten­dantin Sobotka mehr als 80 Veran­stal­tungen. Nach den fünf Sommer­wo­chen wech­selt die gebür­tige Wienerin in glei­cher Posi­tion an die Berliner Staats­oper Unter den Linden. Die Inten­danz in Bregenz über­nimmt 2025 die künst­le­ri­sche Direk­torin der Finni­schen Natio­nal­oper und Mezzo­so­pra­nistin Lilli Paas­ikivi. Die erste Neupro­duk­tion des Spiels auf dem See unter ihrer künst­le­ri­schen Leitung soll 2026 Giuseppe Verdis „La traviata“ sein.

