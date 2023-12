Der Gene­ral­mu­sik­di­rektor des Thea­ters Dort­mund, Gabriel Feltz, wech­selt in glei­cher Funk­tion an das Theater Kiel. Das teilten beide Häuser am Freitag mit. Der gebür­tige Berliner folgt in Kiel auf Benjamin Reiners, der seinen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag nicht verlän­gert. Feltz« Enga­ge­ment müssen noch der Verwal­tungsrat des Thea­ters Kiel und der Haupt­aus­schuss der Landes­haupt­stadt Kiel beschließen.

Gabriel Feltz

Feltz ist seit 2013 GMD in Dort­mund und seit 2017 auch Chef­di­ri­gent der Belgrader Sinfonie. An beiden Orten ist er noch bis zum Ende der Saison 2024⁄ 25 gebunden. Da er seine vertrag­li­chen Pflichten dort erfüllen wolle, werde derzeit verhan­delt, welche Aufgaben er in der kommenden Spiel­zeit in Kiel bereits über­nehmen kann, hieß es.

Der Dort­munder Opern­in­ten­dant Heri­bert Germes­hausen gratu­lierte Feltz zur neuen Aufgabe und den Kielern für eine erst­klas­sige Wahl. „Sie bekommen einen hoch­pro­fes­sio­nellen und grad­li­nigen Künstler, der für die Sache brennt und für seine Musi­ke­rinnen und Musiker stets ansprechbar ist“, sagte er. „Ich bin mir sicher, dass wir mit ihm einen hoch­enga­gierten Künstler gewonnen haben, der schon in Stutt­gart und Dort­mund bewiesen hat, wie man ein Publikum bindet und neu hinzu­ge­winnt“, erklärte der Kieler Gene­ral­inten­dant Daniel Karasek. Feltz betonte, dass er sich auf die neue künst­le­ri­sche Heraus­for­de­rung sehr freue: „Bereits in der nächsten Saison möchte und werde ich sehr gerne erste Akzente sowohl im Opern­haus als auch für den Konzert­be­trieb setzen.“

Der 1971 gebo­rene Feltz hat an der Hoch­schule für Musik Hanns Eisler Berlin studiert. Nach einer Assis­tenz bei Gerd Albrecht an der Hamburger Staats­oper war er von 1995 bis 1997 am Theater Lübeck und anschlie­ßend am Theater Bremen enga­giert. Von 2000 bis 2005 war er Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Theater & Phil­har­monie Thüringen und von 2004 bis 2013 Chef­di­ri­gent der Stutt­garter Phil­har­mo­niker.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.