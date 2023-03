Die Came­rata Zürich hat Esther Hoppe zur neuen Künst­le­ri­schen Leiterin ernannt. Die im schwei­ze­ri­schen Zug gebo­rene Violi­nistin über­nehme den Posten ab der Saison 2025⁄ 26 , teilte das Orchester am Donnerstag mit. Als Nach­fol­gerin von Igor Karsko werde die 45-Jährige auch als Konzert­meis­terin wirken.

Esther Hoppe

Came­rata-Direktor Gustavo de Freitas erklärte, „ihre bemer­kens­werte Musi­ka­lität, Krea­ti­vität und Leiden­schaft“ mache Hoppe zur idealen Wahl. „Wir sind gespannt auf die neuen Wege, die die Came­rata Zürich unter ihrer künst­le­ri­schen Leitung einschlagen wird.“

Die desi­gnierte Leiterin äußerte Bewun­de­rung für die künst­le­ri­sche Exzel­lenz der Came­rata „und ihr Bestreben, das Publikum stets auf inno­va­tive Weise anzu­spre­chen“. Sie freue sich zudem, die Tradi­tion des Orches­ters fort­zu­setzen und neue, span­nende Erleb­nisse für das Publikum und das Ensemble zu schaffen.

Hoppe hat sich als Solistin, Kammer­mu­si­kerin und Pädagogin inter­na­tional einen Namen gemacht. Nach Studien in Basel, Phil­adel­phia, London und Zürich gewann sie etwa den Inter­na­tio­nalen Mozart-Wett­be­werb in Salz­burg. Das von ihr mitge­grün­dete Tecchler Trio (2003 – 2011) siegte beim Deut­schen Musik­wett­be­werb, dem Prix Credit Suisse und dem ARD-Musik­wett­be­werb. Von 2009 bis 2013 war Hoppe Erste Konzert­meis­terin des Münchner Kammer­or­ches­ters. Seit 2013 hat sie eine Violin­pro­fessur an der Univer­sität Mozar­teum Salz­burg.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.