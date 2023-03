Der italie­nisch-deut­sche Diri­gent Nicolò Umberto Foron hat die Donatella Flick LSO Compe­ti­tion (DFCC) in London gewonnen. Der 25-Jährige erhält ein Preis­geld von 15.000 briti­schen Pfund (etwa 17.000 Euro) und darf bis zu einem Jahr als Assis­tenz­di­ri­gent an Proben und Konzerten des London Symphony Orchestra (LSO) mitwirken, teilten die Veran­stalter am Donners­tag­abend mit.

Nicolò Umberto Foron

Unter allen 20 Teil­neh­mern habe Forons „heraus­ra­gende Kombi­na­tion aus Charisma, Energie, Technik und Musi­ka­lität das größte Poten­tial für eine span­nende beruf­liche Zukunft“, erklärte der Jury­vor­sit­zende David Alberman, Violi­nist des LSO. Insge­samt hatten sich 80 Diri­genten unter 30 Jahren aus ganz Europa beworben.

Der 1998 in Genua gebo­rene Foron wurde mit neun Jahren Klavier-Schüler von Karl-Heinz Kämmer­ling an der Musik­hoch­schule Hannover und mit zehn Jahren Diri­gier-Schüler von Jormal Panula. Im Alter von 16 Jahren begann er sein Diri­gier­stu­dium zunächst am Conser­va­to­rium van Amsterdam, später am Royal College of Music und der Royal Academy of London. Foron ist Erster Assis­tenz­di­ri­gent des Ensemble Inter­con­tem­po­rain in Paris. 2022 wurde er für das Mentorin-Programm von Peter Eötvös und als Conduc­ting Fellow beim Tangle­wood Festival ausge­wählt. In dieser Saison debü­tiert er unter anderem mit dem Orchestre National de Mont­pel­lier, der Staats­ka­pelle Weimar und der Mendels­sohn Akademie des Leip­ziger Gewand­haus­or­ches­ters.

Der DFCC wurde 1990 von der italie­ni­schen Phil­an­thropin Donatella Flick ins Leben gerufen, um junge Diri­genten am Anfang ihrer Karriere zu unter­stützen. Er wird alle zwei Jahre ausge­tragen und zählt welt­weit zu den bedeu­tendsten Diri­gier­wett­be­werben. Zu den bishe­rigen Gewin­nern zählen die Fran­zosen Fran­cois-Xavier Roth (2000) und Alex­andre Bloch (2012) sowie Elim Chan aus Hong Kong (2014) als erste Frau.

