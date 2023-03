Das Mozar­te­u­mor­chester Salz­burg hat den Spanier Roberto González-Monjas am Donnerstag als neuen Chef­di­ri­genten vorge­stellt. Der 35-Jährige über­nimmt den Posten ab der Saison 2024⁄ 25 . Er folgt damit auf Riccardo Minasi, der seinen Vertrag im Sommer 2022 hat auslaufen lassen. Seitdem hat das Ensemble mit Stän­digen Gast­di­ri­genten gear­beitet, zu denen auch González-Monjas seit 2019 zählt.

Vertrags­un­ter­zeich­nung

Roberto González-Monjas (M.)

Orches­ter­di­rektor Sieg­wald Bütow begrüßte González-Monjas als „inter­na­tional profi­lierten Diri­genten und Musiker (…), der in idealer Weise das verkör­pert, was das Mozar­te­u­mor­chester ausmacht: die stetige Erneue­rung und Verle­ben­di­gung der Musik aller Epochen, insbe­son­dere aber der Werke Mozarts“. Die Musiker seien sich bereits bei der ersten Begeg­nung mit ihm einig gewesen, „so viele gemein­same Schritte wie möglich machen zu wollen“, erklärten der Betriebsrat und der künst­le­ri­sche Rat des Klang­kör­pers.

„Ich hatte das Gefühl, wir spre­chen genau dieselbe künst­le­ri­sche Sprache“, beschrieb González-Monjas selbst seine erste Zusam­men­ar­beit mit dem Mozar­te­u­mor­chester. Er sei schlichtweg begeis­tert gewesen von der Eloquenz und musi­ka­li­schen Raffi­nesse der Musiker.

Der 1988 in Valla­dolid gebo­rene González-Monjas ist noch bis Sommer Chef­di­ri­gent und künst­le­ri­scher Berater der Dalasin­fo­ni­ettan in Schweden. Zudem wirkt er seit 2021 als Chef­di­ri­gent des Musik­kol­le­giums Winter­thur in der Schweiz und seit 2022 als Erster Gast­di­ri­gent des Belgi­schen Natio­nal­or­ches­ters. Ab der Saison 2023⁄ 24 wurde er auch zum Chef­di­ri­genten des Orquesta Sinfó­nica de Galicia in seinem Heimat­land ernannt.

