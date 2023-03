Der Kauf­män­ni­sche Direktor des Landes­thea­ters Coburg, Fritz Fröm­ming, wech­selt nach Essen: Am 1. September 2023 wird er neuer Geschäfts­führer der Theater und Phil­har­monie. Wie die TUP am Donnerstag mitteilte, wurde der Diplom-Kauf­mann unter 25 Kandi­daten ausge­wählt. Der Rat der Stadt Essen habe sich am Vortag einstimmig für ihn entschieden.

Fritz Fröm­ming

Der 1970 in der nieder­säch­si­schen Stadt Norden gebo­rene Fröm­ming wird in Essen Nach­folger von Karin Müller, die 2020 nach dem Weggang von Berger Berg­mann die Geschäfts­füh­rung der TUP über­nommen hatte und zum Ende der laufenden Saison in den Ruhe­stand geht. Sein Vertrag läuft über fünf Spiel­zeiten bis zum Sommer 2028.

Nach einer kauf­män­ni­schen Ausbil­dung und einem Studium der Betriebs­wirt­schafts­lehre an der Fach­hoch­schule Wilhelms­haven war Fröm­ming an den Thea­tern in Chem­nitz und Bonn als Marke­ting­di­rektor und Refe­rent des Gene­ral­inten­danten beschäf­tigt. Mit ihm bekomme die TUP einen neuen Geschäfts­führer, „der genau weiß, wie ein Mehr­spar­ten­haus funk­tio­niert und auch persön­lich gut zu unserem Essener Kultur­be­trieb passt“, sagte die Vorsit­zende des TUP-Aufsichts­rates, Barbara Rörig.

„Für die TUP in Essen arbeiten jeden Tag Menschen auf und hinter den Bühnen, damit dieser große Theater- und Konzert­be­trieb ange­sehen und erfolg­reich ist“, erklärte Fröm­ming. Er wolle, dass das so bleibt, freue sich auf die Heraus­for­de­rung und darauf die Menschen kennen­zu­lernen.

Die Theater und Phil­har­monie Essen vereint 700 Mitar­beiter in den fünf Sparten Aalto-Musik­theater, Essener Phil­har­mo­niker, Aalto Ballett Essen, Phil­har­monie Essen und Schau­spiel Essen. Die TUP ist eine 100-prozen­tige Toch­ter­ge­sell­schaft der Stadt Essen.

