Die Thüringer Bach­wo­chen haben in diesem Jahr 16.300 Musik­freunde ange­zogen. Nach zwei ausge­fal­lenen Festi­vals und 13.800 Gästen im vergan­genen Jahr stabi­li­sierten sich die Besu­cher­zahlen langsam, bilan­zierten die Veran­stalter am Sonntag. Gleich­wohl seien die Erwar­tungen vorab höher gewesen.

Thüringer Bach­wo­chen – in concert

„Trotz anhal­tender Krisen und Heraus­for­de­rungen sehen wir eine starke Wert­schät­zung der Kultur in diesen schwie­rigen Zeiten“, erklärte Geschäfts­führer Chris­toph Drescher. „Während viele Veran­stal­tungen inhalt­lich gut funk­tio­niert haben und teils für uns wich­tige künst­le­ri­sche Akzente setzen konnten, spie­gelt die Auslas­tung von 65 Prozent die unver­än­dert fordernde Situa­tion für die Kultur- und Veran­stal­tungs­branche wider.“

Das neue Preis­mo­dell „Pay what you can“ (Bezahle, was Du kannst) habe sich bewährt. Zwei Drittel des Publi­kums hätten den vorge­schla­genen Ticket­preis bezahlt. „Die Flexi­bi­lität im Preis war zudem ein Türöffner für jüngere Besu­cher, die teils erst­mals zu den Konzerten der Bach­wo­chen gekommen sind“, erläu­terte Drescher. Als Erfolg bezeich­nete er auch den Ansatz der Neben­reihe „Bach»Forward“, in der die Alte Musik neu forma­tiert und an unge­wöhn­li­chen Orten Konzerte ange­boten wurden. Am Abend sollte das Abschluss­kon­zert der King« Singers in der Bach­kirche Arnstadt statt­finden.

Die nächsten Thüringer Bach­wo­chen finden vom 21. März bis 14. April 2024 statt. Als Ensemble in Resi­denz ist das belgi­sche Ensemble „Vox Luminis“ ange­kün­digt.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.