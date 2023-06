Gut einen Monat vor Beginn der Bayreu­ther Fest­spiele hat die Sopra­nistin Emily Magee ihre Mitwir­kung abge­sagt. Die US-Ameri­ka­nerin sehe sich „aufgrund eines noch nicht voll­ständig ausku­rierten Infektes nicht im Stande“, ihre zwei geplanten Partien zu singen, schrieben die Veran­stalter am Freitag auf ihrer Website.

Fest­spiel­haus Bayreuth

Als Sieg­linde in „Die Walküre“ springt Elisa­beth Teige ein. Die Norwe­gerin ist in diesem Jahr in Bayreuth auch als Elisa­beth in „Tann­häuser“ sowie als Senta in „Der flie­gende Holländer“ zu erleben. Die Rolle der Gutrune in der „Götter­däm­me­rung“ über­nimmt die Estin Aile Asszonyi, die damit ihr Debüt auf dem Grünen Hügel gibt.

Zuvor gab es bereits einige Umbe­set­zungen: Für den ukrai­ni­schen Bass Dmitry Belos­selskiy über­nehmen Mika Kares die Partie des Hagen in der „Götter­däm­me­rung“ und Günther Groiss­böck den Land­graf Hermann im „Tann­häuser“. Anstelle des Schweden John Lund­gren ist Michael Volle in der Titel­partie in „Der flie­gende Holländer“ zu erleben. Für die russi­sche Mezzo­so­pra­nistin Ekate­rina Semen­chuk über­nehmen Elīna Garanča und Ekate­rina Guba­nova die Partie der Kundry in der „Parsifal“-Neuproduktion, der dies­jäh­rigen Eröff­nungs­pre­miere.

Bei der Neupro­duk­tion des „Parsifal“ führt Jay Scheib Regie. Die musi­ka­li­sche Leitung hat Pablo Heras-Casado. Daneben stehen Wieder­auf­nahmen des „Ring“-Zyklus sowie von „Tann­häuser“, „Der flie­gende Holländer“ und „Tristan und Isolde“ auf dem Programm. Im vorigen Jahr zogen die Richard-Wagner-Fest­spiele mit 29 Auffüh­rungen im Fest­spiel­haus mehr als 50.000 Zuschauer an. Zudem kamen mehr als 8.000 Besu­cher zu zwei Open-Air-Konzerten im Fest­spiel­park.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.