Mit tsche­chi­scher Romantik von Antonín Dvořák und Bedřich Smetana eröff­nete am Sams­tag­abend im Kloster Eber­bach die 37. Rheingau-Festi­valsaison vor hoch­ka­rä­tiger Poli­ti­ker­pro­mi­nenz. Der frisch beim CDU-Landes­par­teitag in Wetzlar als Hessen-Chef wieder­ge­wählte Boris Rhein sprach eröff­nend als Schirm­herr des Festi­vals nicht nur von einer musi­ka­li­schen „Visi­ten­karte in der Welt“ und einem „ganz beson­deren Festival in Europa“. Er hatte in die fest­liche Zister­zi­en­ser­ba­si­lika auch seinen befreun­deten CDU-Minis­ter­prä­si­denten Hendrik Wüst aus Nord­rhein-West­falen mitge­bracht. Festi­val­gründer Michael Herr­mann wiederum, im Februar 80 Jahre alt geworden, verkün­dete mit sicht­li­chem Stolz neue Rekord­zahlen: 115.000 Konzert­karten der 155 Konzerte in 24 Spiel­stätten seien bereits verkauft.

Basi­lika Kloster Eber­bach

Anschlie­ßend beein­druckte Fokus­künstler Chris­tian Tetzlaff mit einer unge­mein leiden­schaft­li­chen Inter­pre­ta­tion von Dvořáks Konzert für Violine und Orchester a‑Moll op-53. Bereits mit den ersten glei­ßenden Spitzen des eröff­nenden Allegro ma non troppo nahm er die ausver­kaufte Basi­lika im Sturm. Konge­nial begleitet vom HR-Sinfo­nie­or­chester unter Alain Alti­noglu gelang eine reife, atmo­sphä­risch dichte Inter­pre­ta­tion aus einem Guss. Nicht minder passio­niert kredenzten die HR-Sinfo­niker nach der Pause Smetanas berühmte Sinfo­ni­sche Dich­tung „Ma vlast“ („Mein Vater­land“) und ernteten dafür lange stehende Ovationen.

