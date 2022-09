Nach fünf­jäh­riger Bauzeit hat die Kron­berg Academy das Casals Forum eröffnet – einen Kammer­mu­sik­saal mit ange­glie­dertem Studi­en­zen­trum. Das Haus ermög­liche Klang­er­leb­nisse, wie sie das Land Hessen noch nicht gehört hat, sagte Kunst­mi­nis­terin Angela Dorn (Grüne) am Freitag in Kron­berg bei Frank­furt. Der Kammer­mu­sik­saal mit 550 Sitz­plätzen wurde von dem Archi­tekten Volker Staab und dem Akus­tiker Martijn Vercammen entworfen. Das Studi­en­zen­trum verfügt über einen Vortrags- und Prüfungs­saal sowie fünf Unter­richts- und vier Übungs­räume.

Kammer­mu­sik­saal im Casals Forum

Die Baukosten in Höhe von etwa 60 Millionen Euro wurden den Angaben zufolge von privaten Förde­rern und Künst­lern sowie vom Bund mit mehr als 26 Millionen Euro und dem Land Hessen mit 8,75 Millionen Euro getragen. Die Studenten bekämen in der Einrich­tung nicht nur ihr Hand­werk und musi­ka­li­sche Werte vermit­telt, sagte Minis­terin Dorn: „Musik entfaltet hier durch geniale Archi­tektur ihre ganze Kraft und präsen­tiert uns damit die Schnitt­stelle von Wissen­schaft und Kunst. Gleich­zeitig verbindet das Casals Forum höchste Ansprüche an Form und Ton mit der Verant­wor­tung für unsere Umwelt: Der Neubau wird durch eine Eisspei­cher­tech­no­logie klima­ti­siert und kann damit CO2-neutral betrieben werden.“

Das Forum ist nach dem Cellisten Pablo Casals (1876–1973) benannt. Zur Eröff­nung veran­staltet die Kron­berg Academy ab Samstag ein zehn­tä­giges Festival unter dem Motto „Aufbruch!“. In 24 Konzerten treten Nach­wuchs­ta­lente sowie renom­mierte Musiker und Orchester auf. Dazu zählen der Geiger Gideon Kremer, der Pianist Sir András Schiff, die Brat­schistin Tabea Zimmer­mann, das Hamburger Ensemble Reso­nanz und das hr-Sinfo­nie­or­chester. Das bisher in London behei­ma­tete „Chamber Orchestra of Europe“ wird, wie auch das „Bridges-Kammer­or­chester“, Resi­denz­or­chester im Casals Forum.

