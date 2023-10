Die Stadt Köln über­nimmt das Studio für Elek­tro­ni­sche Musik (SEM) des West­deut­schen Rund­funks. Ober­bür­ger­meis­terin Henri­ette Reker (parteilos) und WDR-Inten­dant Tom Buhrow unter­zeich­neten am Montag einen Über­las­sungs­ver­trag, wie die Stadt mitteilte. Damit werde die dauer­hafte Zukunft des SEM in Köln besie­gelt.

Über­gabe Studio für Elek­tro­ni­sche Musik

In dem 1953 eröff­neten Studio entstanden Werke von Karl­heinz Stock­hausen, Herbert Eimert, Iannis Xenakis, Jean-Claude Eloy und anderen. „Mit dem Studio für Elek­tro­ni­sche Musik hat der WDR Kultur­ge­schichte geschrieben“, sagte Buhrow. Er freue sich, „dass dieses welt­be­kannte Kulturgut seine Heimat in Köln behält und künftig ein öffent­li­cher, krea­tiver Begeg­nungsort sein wird“.

„Die Stadt Köln ist stolz darauf, das Studio mit neuem Leben zu füllen und das kultu­relle Erbe weiter­zu­tragen“, erklärte Reker. Das SEM soll zusammen mit dem „Zentrum für Alte Musik Köln“ an einem neuen Standort für zeit­ge­nös­si­sche Musiker und das Publikum begehbar und nutzbar werden. Damit das Studio zwischen­zeit­lich noch am bishe­rigen Standort bleiben kann, hat die Stadt auch den Miet­ver­trag über das Gebäude in Köln-Ossen­dorf vom WDR über­nommen.

