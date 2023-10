Der Inten­dant des Thea­ters Ulm, Kay Metzger, beendet seine Tätig­keit im Sommer 2026. Darüber infor­mierte der gebür­tige Kieler die Beschäf­tigten am Montag. „Mit Errei­chen der Regel­al­ters­grenze halte ich es persön­lich für richtig, die Verant­wor­tung für solch ein wich­tiges und forderndes Amt mit Demut und Dank­bar­keit vertrau­ens­voll in jüngere Hände zu geben“, erklärte Metzger. Ulms Bürger­meis­terin Iris Mann (SPD) habe nun genü­gend Vorlauf, um die erfor­der­li­chen Schritte einzu­leiten.

Kay Metzger

Metzger leitet das Theater Ulm seit Herbst 2018. Unter seiner Inten­danz hat das Haus bis zur Corona-Pandemie die Besu­cher- und Abon­nen­ten­zahlen gestei­gert. Metz­gers Insze­nie­rung der Oper „La Légende de Tristan“ von Charles Tour­n­emire im Dezember 2022 wurde von der Fach­zeit­schrift „Opern­welt“ zur Urauf­füh­rung des Jahres gewählt.

Vor seiner Zeit in Ulm war Metzger Inten­dant am Landes­theater Detmold (2004–2018) am Nord­harzer Städ­te­bund­theater (1999–2004).

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.