Die Dresdner Musik­fest­spiele wollen im kommenden Jahr Neues wagen. „Die Klassik-Rezep­tion verän­dert sich. Es könnte die größte Umwäl­zung seit fast hundert Jahren werden“, sagte Inten­dant Jan Vogler am Donnerstag. Davon sei das Programm 2024 inspi­riert. „Ich freue mich auf den buntesten Fest­spiel­jahr­gang seit der Grün­dung des Festi­vals“, erklärte der Cellist.

PK Dresdner Musik­fest­spiele

Vom 9. Mai bis 9. Juni sind 60 Veran­stal­tungen an 21 Spiel­stätten in und um Dresden vorge­sehen. Dabei werden 25 Debüts erwartet. Während der 32 Festi­val­tage sind vier Urauf­füh­rungen geplant. Das Eröff­nungs­kon­zert gestaltet das Concert­ge­bouw Orchestra Amsterdam unter Klaus Mäkelä, den Abschluss die Tsche­chi­sche Phil­har­monie mit Jakub Hrùša am Pult. Ein neues Format ist die „Die Nacht der jungen Stars“, in der promi­nente Paten wie Till Brönner, Sarah Willis und Martin Grubinger die kommende Musi­ker­ge­nera­tion auf die Bühne bitten.

Das Dresdner Elektro-Pop-Duo Ätna wird bei den Musik­fest­spielen erst­mals gemeinsam mit den Dresdner Kapell­so­listen auftreten. Der Geiger Daniel Hope und Inten­dant Vogler werden mit dem Deut­schen Symphonie-Orchester Berlin unter der Leitung von Anna Rakitina in der Frau­en­kirche spielen. Mit Richard Wagners „Die Walküre“ konzer­tant setzen das Dresdner Fest­spiel­or­chester und Concerto Köln unter Kent Nagano ihren Ring-Zyklus im histo­ri­schen Klang­ge­wand fort. Der briti­sche Rock­sänger Sting präsen­tiert mit Band seine größten Hits in der Dresdner Messe. Und mit Laufey gibt eine Jazz-Newco­merin ihr Dresden-Debüt.

Bei der 46. Ausgabe in diesem Jahr zogen die Dresdner Musik­fest­spiele mit 63 Konzerten rund 60.000 Besu­cher an. Die Auslas­tung lag bei rund 91 Prozent.

