Omer Meir Wellber wird ab 1. August 2025 neuer Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Hambur­gi­schen Staats­oper und des Phil­har­mo­ni­schen Staats­or­ches­ters Hamburg. Kultur­se­nator Carsten Brosda (SPD) präsen­tierte den israe­li­schen Diri­genten am Freitag als Nach­folger von Kent Nagano. Mit Wellber habe die Kultur­stadt Hamburg eine heraus­ra­gende Künst­ler­per­sön­lich­keit gewinnen können, sagte Brosda. Der 41-Jährige habe gezeigt, „dass er dafür brennt, Brücken zu bauen und auch neues Publikum für die klas­si­sche Musik zu begeis­tern“.

Der neue GMD sei der Wunsch­kan­didat der Musiker und des Leitungs­team gewesen, erklärte der desi­gnierte Inten­dant der Oper, Tobias Kratzer. „Omer Meir Wellber ist ein Diri­gent, der nicht nur in den unter­schied­lichsten Epochen zuhause ist, sondern dessen Denken und Program­matik – in Oper wie Konzert­pro­grammen – lust­voll und undog­ma­tisch auf die über­ra­schende Rekom­bi­na­tion setzt, auf musi­ka­li­sche Exzel­lenz und einen gemein­samen Ensem­ble­geist.“ Darin treffe er sich genau damit, wofür die Hambur­gi­sche Staats­oper künftig stehen solle.

Wellber wirkte bis 2022 als Erster Gast­di­ri­gent der Semper­oper Dresden und als Chief Conductor des BBC Phil­har­monic. Bis einschließ­lich August 2027 ist er Musik­di­rektor der Volks­oper Wien. Sein Enga­ge­ment nach Hamburg sei „ein logi­scher Schritt in seiner Karriere“, erklärte Volks­oper-Inten­dantin Lotte de Beer. Damit eröffne sich auch die Möglich­keit einer künst­le­ri­schen Zusam­men­ar­beit beider Häuser.

Neu in die künst­le­ri­sche Leitung kommt zudem Bettina Giese als Opern­di­rek­torin. Seit 2018 ist sie Direk­torin für Künst­le­ri­sche Produk­tion und Planung am Brüs­seler Opern­haus La Monnaie. Zudem war sie an Opern­häu­sern in Frank­furt, Venedig, Barce­lona, London, Stras­bourg und Stutt­gart sowie bei den Bregenzer Fest­spielen tätig. Er habe Giese als seine wich­tigste Mitar­bei­terin und stell­ver­tre­tende Inten­dantin mit ins Team geholt, sagte Kratzer, der sein Amt eben­falls am 1. August 2025 antritt.

Der jetzige Inten­dant der Hambur­gi­schen Staats­oper, Georges Delnon, verlässt das Haus im Sommer 2025 nach dann zehn Jahren. Die künst­le­ri­sche Leitung wird komplett neu besetzt. Bereits im August 2024 tritt Demis Volpi die Nach­folge von Ballett-Inten­dant John Neumeier an. Der Geschäfts­füh­rende Direktor Ralf Klöter und Orches­ter­di­rek­torin Barbara Fasching werden ihre Posi­tionen weiter ausfüllen.

