Das Sinfo­nie­or­chester Basel hat Markus Poschner zum neuen Chef­di­ri­genten gewählt. Der 52-jährige Deut­sche wurde am Freitag als Nach­folger von Ivor Bolton vorge­stellt. Poschner soll den Posten ab der Saison 2025⁄ 26 über­nehmen. Sein Vertrag läuft vorerst für fünf Jahre.

Markus Poschner

Der in München gebo­rene Poschner ist seit 2017 Chef­di­ri­gent des Bruckner Orches­ters Linz. Bereits seit 2015 wirkt er in der Schweiz als Chef­di­ri­gent des Orchestra della Sviz­zera italiana, dort endet sein Vertrag 2025. Auch beim Opern­haus Zürich ist der Diri­gent stän­diger Gast. „In all seinen Posi­tionen hat er seine Fähig­keit unter Beweis gestellt, das Poten­zial eines Klang­kör­pers zu erkennen, ihn gezielt zu fördern und zu höchsten musi­ka­li­schen Leis­tungen zu führen“, erklärte der Präsi­dent der Stif­tung Sinfo­nie­or­chester Basel, Tobit Schäfer. Mit Poschner könne das Ensemble seine Posi­tion als Leit­in­sti­tu­tion in der Musik­stadt Basel und als Resi­denz­or­chester im Stadt­ca­sino Basel sowie am Theater Basel weiter ausbauen. „Insbe­son­dere auf dem inter­na­tio­nalen Musik­markt kann es sich dank seinem Ansehen, seiner Erfah­rung und seiner Vernet­zung stärker posi­tio­nieren“, fügte Schäfer hinzu.

Poschner sagte, er fühle sich geehrt, ab 2025⁄ 26 „eines der wich­tigsten euro­päi­schen Tradi­ti­ons­or­chester“ leiten zu dürfen. „Bei all meinen bishe­rigen Begeg­nungen mit dem Sinfo­nie­or­chester Basel war ich beein­druckt von der Flexi­bi­lität im Klang, dem Sinn für Dramatik und der enormen Inten­sität, die jede Auffüh­rung unver­gess­lich werden lässt“, erklärte er. Das Ensemble gehöre zu den modernsten Orches­tern welt­weit. Es präge mit Educa­tion-Projekten, neuen Formaten und außer­ge­wöhn­li­chen Programmen das Kultur­leben weit über die Region Basel hinaus.

Mit seiner Leiden­schaft für die Musik, seiner künst­le­ri­schen Offen­heit und Viel­sei­tig­keit sowie seiner beson­deren Ausstrah­lung auf und hinter der Bühne sei Poschner der ideale Nach­folger auf Ivor Bolton“, betonte Hans-Georg Hofmann, künst­le­ri­scher Direktor des Sinfo­nie­or­ches­ters Basel. Auch die Musiker freuen sich auf die gemein­same musi­ka­li­sche Reise: „Wir sind über­zeugt, mit Markus Poschner einen Diri­genten gefunden zu haben, der als hervor­ra­gender Musiker, aber auch als erfah­rener Kommu­ni­kator nach innen und außen die künst­le­ri­sche Entwick­lung des Orches­ters voran­treiben und die Iden­tität des Orches­ters stärken wird“, sagte die Präsi­dentin des Orches­ter­vor­stands, Magda­lena Welten Erb.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.