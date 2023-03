Nach Kritik an Plänen zur Schlie­ßung der BBC Singers will die British Broad­cas­ting Corpo­ra­tion ihren Kammer­chor nun doch erhalten. Man habe Vorschläge für alter­na­tive Finan­zie­rungs­mo­delle erhalten, teilte der öffent­lich-recht­liche Sender am Freitag in London mit. Während der Prüfung dieser Optionen werde die Schlie­ßung der BBC Singers mit ihren 20 Mitglie­dern ausge­setzt. Darauf habe man sich mit der Musi­ker­ge­werk­schaft Musi­cians« Union (MU) geei­nigt.

BBC Singers

Anfang März hatte die BBC ange­kün­digt, anstelle der renom­mierten BBC Singers in einen größeren Pool von Chor­gruppen aus ganz Groß­bri­tan­nien zu inves­tieren. Dagegen regte sich Protest aus der welt­weiten Musik­szene, darunter von renom­mierten Diri­genten, Kompo­nisten, Orches­tern und Chören. Eine Online-Peti­tion hat inner­halb von gut zwei Wochen fast 150.000 Unter­schriften für den Erhalt des Kammer­chores gesam­melt.

Die Profes­sio­na­lität, die Qualität und das Ansehen der seit fast 100 Jahren bestehenden BBC Singers seien nie in Frage gestellt worden, erklärte der Sender. „Daher wollen wir die Optionen, die uns vorge­legt wurden, voll­ständig ausloten, um zu sehen, ob es einen anderen Weg nach vorn gibt.“ Es wurde auch bestä­tigt, dass die BBC Singers bei den dies­jäh­rigen BBC Proms auftreten werden.

Die BBC müsse jedoch sparen, hieß es weiter. Zuvor hatte der Sender ange­kün­digt, beim BBC Symphony Orchestra, dem BBC Concert Orchestra und dem BBC Phil­har­monic Orchestra die Zahl der bezahlten Musi­ker­stellen um rund 20 Prozent zu senken. Dazu werde ein frei­wil­liges Entlas­sungs­pro­gramm aufge­legt. Gleich­zeitig will man die drei engli­schen Orchester sowie das BBC National Orchestra of Wales, den BBC National Chorus of Wales, das BBC Scot­tish Symphony Orchestra und das Ulster Orchestra in Nord­ir­land sowohl künst­le­risch als auch pädago­gisch und geogra­fisch stärken. Die Ensem­bles sollen ein brei­teres Publikum errei­chen und ab der Saison 2024⁄ 25 in bis zu 50 neuen Spiel­stätten auftreten. Zudem will die BBC ihre Inves­ti­tionen in Musik­aus­bil­dung verdop­peln. Im Herbst 2023 startet der Sender ein landes­weites Musik­ver­mitt­lungs­an­gebot. Es zielt darauf ab, jede Schule in Groß­bri­tan­nien durch Online‑, Rund­funk- und Live-Aufritte zu errei­chen.

