Die Wiener Sympho­niker haben Marie Jacquot (33) zur Ersten Gast­di­ri­gentin ernannt. Die Fran­zösin werde ab der Saison 2023⁄ 24 und darüber hinaus mit dem Orchester musi­zieren, sagte Inten­dant Jan Nast am Freitag in Wien. „Marie Jacquot ist eine groß­ar­tige Diri­gentin, entdeckt bereits in ihren ersten Programmen bei den Sympho­ni­kern ein neues Reper­toire – und ihr Anspruch an das Musik­ma­chen als gemein­schaft­liche Entde­ckungs­reise schließt uns alle mit ein“, erklärte er.

Marie Jacquot

In der kommenden Spiel­zeit planen die Sympho­niker mehr als 150 Konzerte, davon 90 in Wien. Neben dem Wiener Konzert­haus, dem Musik­verein Wien, dem Musik­Theater an der Wien und der Sommer­re­si­denz bei den Bregenzer Fest­spielen ist das Orchester erneut in der öster­rei­chi­schen Haupt­stadt unter­wegs. Die Kammer­musik-Reihe wird erst­mals in der Öster­rei­chi­schen Natio­nal­bi­blio­thek und im Arnold-Schön­berg-Center statt­finden.

Neben großen Sympho­nie­kon­zerten mit Diri­genten wie Alain Alti­noglu, Susanna Mälkki, Robin Ticciati, Karina Canell­akis oder Petr Popelka kommen Virtuosen wie Rudolf Buch­binder, Diana Damrau, Joshua Bell, María Dueñas und Leonidas Kavakos in die beiden Haupt­spiel­stätten Wiener Konzert­haus und Musik­verein Wien. Das Prater-Pick­nick für die ganze Familie bei freiem Eintritt wird ebenso fort­ge­setzt wie das Advent­kon­zert im Stephansdom, das dieses Mal von Marie Jacquot geleitet wird.

Inter­na­tio­nale Tour­neen führen die Wiener Sympho­niker mit Jaap van Zweden und Petr Popelka durch Europa. Omer Meir Wellber begleitet das Orchester nach Japan, Korea und Hong­kong. Auf der jähr­li­chen Konzert­reise durch Öster­reich ist Konzert­meister Dalibor Karvay gemeinsam mit Marie Jacquot in Graz und Salz­burg zu erleben.

