Kammer­sän­gerin Nina Stemme ist zum Ehren­mit­glied der Wiener Staats­oper ernannt worden. Wie das Haus am Montag mitteilte, erfolgte die Auszeich­nung der Sopra­nistin nach einer Vorstel­lung von Richard Wagners „Lohen­grin“ am Sonn­tag­abend, bei der die Schwedin ihr persön­li­ches Rollen­debüt als Ortrud gab.

Nina Stemme (r.), Jürgen Meindl

Der Leiter der Sektion Kunst und Kultur im Bundes­kanz­leramt, Jürgen Meindl, sagte bei der Über­gabe der Auszeich­nung: „Es ist mir sehr wichtig zu betonen, dass wir heute nicht Ihnen, Frau Kammer­sän­gerin, ein Privileg zuteil­werden lassen. Viel­mehr ist es für uns alle, die hier sind, ein Privileg, Sie an diesem Haus erleben zu dürfen.“

Staats­opern-Direktor Bogdan Roščić erklärte in seiner Laudatio an Stemme: „Es ist immer etwas ganz Beson­deres, wenn Du hier bist, wenn Du probst und auftrittst. Nicht nur, weil Dich das Publikum auf Händen trägt, sondern auch, weil die gesamte Beleg­schaft Dich geschlossen verehrt.“ Das Haus habe sehr schöne Pläne für die kommenden Jahre, und er freue sich auf „auf alle Rollen und auf alle Vorstel­lungen, die Du uns in Zukunft noch schenken wirst“.

Stemme nahm die Auszeich­nung „mit großer Freude, Demut und nicht wenig Stolz“ entgegen, wie sie sagte. Die in Stock­holm gebo­rene Künst­lerin gastierte erst­mals 2003 im Haus am Ring. Bisher verkör­perte sie dort 16 Rollen in 142 Vorstel­lungen. „Während dieser 20 Jahre an der Wiener Staats­oper habe ich so viel gelernt und habe auch ein künst­le­ri­sches Zuhause gefunden.“ All dies wäre nicht möglich ohne die lieben Kollegen auf, vor, hinter und unter der Bühne, einschließ­lich des Staats­opern­or­ches­ters. Auch dem Publikum dankte sie von Herzen für seine große Unter­stüt­zung.

Nach ihrem Haus­debüt als Senta in „Der flie­gende Holländer“ sang Stemme Rollen wie Primadonna/​Ariadne („Ariadne auf Naxos“), Marschallin („Der Rosen­ka­va­lier“), Färberin („Die Frau ohne Schatten“), Sieg­linde und Brünn­hilde („Der Ring des Nibe­lungen“), Leonore („Fidelio“), Minnie („La fanciulla del West“), Leonora („La forza del destino“), Kundry („Parsifal“) und Isolde („Tristan und Isolde“) sowie die Titel­par­tien in „Elektra“ und in „Tosca“. Im Jahr 2012 wurde ihr in der Wiener Staats­oper der Titel „Öster­rei­chi­sche Kammer­sän­gerin“ verliehen.

