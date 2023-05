In den Debatten um Auftrag und Finan­zie­rung des öffent­lich-recht­li­chen Rund­funks hat die Deut­sche Musik- und Orches­ter­ver­ei­ni­gung „unisono“ auf die Bedeu­tung der Rund­funk­klang­körper hinsicht­lich des Kultur­auf­trages der Sender hinge­wiesen. Mit Auftritten und Projekten auf quali­tativ höchstem Niveau leis­teten die Orchester und Chöre der ARD-Anstalten im Kultur-Programm und in ihrem jewei­ligen Sende­ge­biet eine unver­zicht­bare Musik- und Kultur­ver­mitt­lung, sagte unisono-Geschäfts­führer Gerald Mertens am Mitt­woch in Berlin. Das gelte gerade auch dort, wo es keine kommu­nalen Orchester und Theater gibt.

Über­gabe Posi­ti­ons­pa­pier

Zur Rolle und den Kosten der Musik­ensem­bles der ARD kursierten viel Desin­for­ma­tion und Halb­wissen, beklagte Mertens. Tatsäch­lich entfielen vom monat­li­chen Rund­funk­bei­trag von derzeit 18,36 Euro nur 0,41 Euro oder 2,2 Prozent auf die Orchester und Chöre. „Klang­körper taugen daher nicht als mögliche »Bauern­opfer« weiterer Einschnitte“, betonte er.

Zu Forde­rungen nach Kürzungen bei den Rund­funk­klang­kör­pern, ange­regt auch durch Aussagen des WDR-Inten­danten und dama­ligen ARD-Vorsit­zenden Tom Buhrow im vergan­genen Herbst, verwies der unisono-Chef auf bereits voll­zo­gene Fusionen und Verklei­ne­rungen. In den vergan­genen 30 Jahren hätten allein die zwölf Orchester in der ARD und der Rund­funk-Orchester- und Chöre GmbH Berlin (roc) rund 26 Prozent ihrer Plan­stellen verloren.

Die unisono hat ein Posi­ti­ons­pa­pier mit dem Titel „#WirS­ind­Kul­tur­auf­trag“ zur 100-jährigen Geschichte der Rund­funk­klang­körper und deren heutiger Exis­tenz­be­rech­ti­gung erar­beitet. In einzelnen Rund­funk­an­stalten über­gaben örtliche Orches­ter­vor­stände das Doku­ment an die jewei­ligen Inten­danten.

