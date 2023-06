Die Komi­sche Oper hat eine posi­tive Saison­bi­lanz gezogen. Obwohl die Spiel­zeit früher als gewohnt endete, habe die Gesamt­aus­las­tung mit knapp 90 Prozent wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht, teilte das Haus am Samstag mit. Bei den 210 Vorstel­lungen der Saison 2022⁄ 23 wurden rund 183.500 Besu­cher gezählt, 2021⁄ 22 waren es 223 Vorstel­lungen mit 159.000 Besu­chern.

Komi­sche Oper Berlin, Saal

Die hohe Auslas­tung zeige, „dass es möglich ist, Musik­theater auf höchstem Niveau und trotzdem für alle anzu­bieten“, resü­mierten Susanne Moser und Philip Bröking ihre erste Spiel­zeit als Ko-Inten­danten.

Ab September wird das 1947 errich­tete Gebäude der Komi­schen Oper Berlin im Bezirk Mitte saniert, umge­baut und erwei­tert. Für die Arbeiten sind sechs Jahre veran­schlagt. In dieser Zeit wird das Schil­ler­theater zur Inte­rims­spiel­stätte. Zudem will die Komi­sche Oper jeweils am Anfang, in der Mitte und am Ende einer Saison mit Produk­tionen an anderen Orten in Berlin gastieren. Den Auftakt macht am 16. September Hans Werner Henzes Orato­rium „Das Floß der Medusa“ in einem Hangar des ehema­ligen Flug­ha­fens Tempelhof. Die erste Première im Schil­ler­theater ist am 28. Oktober das Musical „Chicago“ in der Insze­nie­rung von Barrie Kosky.

