Die Sopra­nistin Anna Prohaska und der Bariton Konstantin Krimmel erhalten den Musik­preis „Opus Klassik“ 2024 als Sängerin bzw. Sänger des Jahres. Die Auszeich­nung als Diri­gent des Jahres geht an Klaus Mäkelä, teilte der Verein zur Förde­rung der Klas­si­schen Musik am Montag in Berlin mit. Die Preis­ver­lei­hung findet Anfang Oktober in Form eines Konzerts und einer Gala statt.

Opus Klassik Trophäe

Als Instru­men­ta­listen des Jahres werden Isabelle Faust (Violine), Gautier Capuçon (Cello) und Lang Lang (Klavier) ausge­zeichnet. Die Preise in der Kate­gorie Nach­wuchs­künstler erhalten Anastasia Kobe­kina (Cello), Valerie Eick­hoff (Gesang), María Dueñas (Violine) und Bruce Liu (Klavier).

Als bestes Projekt für Nach­wuchs­för­de­rung wird „Brot­hers For Music“ des Kammer­mu­sik­ensem­bles Hanke Brot­hers gewür­digt. Der „Inno­va­ti­ons­preis für Nach­hal­tig­keit“ geht an das Projekt „Green Monday“ der Tonhalle Düssel­dorf, und das Konzert­haus Berlin wird für das „Inno­va­tive Konzert des Jahres“ ausge­zeichnet.

Die Auszeich­nung „Best­seller des Jahres“ geht an den Pianisten Víkingur Ólaf­sson für sein Album „Johann Sebas­tian Bach: Gold­berg Varia­tions“. Wer den Preis für das Lebens­werk erhält, soll zu einem späteren Zeit­punkt verkündet werden.

Die Gala am 13. Oktober im Konzert­haus Berlin wird vom ZDF aufge­zeichnet und soll am selben Abend ab 22:15 Uhr gesendet werden. Das Konzert­haus­or­chester Berlin unter der Leitung von Kevin John Edusei spielt und begleitet einige der Preis­träger.

Der Musik­preis Opus Klassik wird seit 2018 von Plat­ten­la­bels, Verlagen und Konzert­ver­an­stal­tern verliehen, die sich zum Verein zur Förde­rung der Klas­si­schen Musik zusam­men­ge­schlossen haben.

