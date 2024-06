Die Stadt Würz­burg spendet aus ihrem Haus­halt 840 Euro an den Verein „Will­kommen mit Musik“. Ober­bür­ger­meister Chris­tian Schu­chardt (CDU) übergab am Montag einen symbo­li­schen Scheck an den Verein, der Kindern aus deut­schen und Flücht­lings­fa­mi­lien Musik­un­ter­richt bietet. Der Spen­den­be­trag gleicht einer Zahlung der AfD für die Miete von Räum­lich­keiten im Congress Centrum Würz­burg (CCW) im Juli.

Spende an „Will­kommen mit Musik“

Träger des CCW ist der Eigen­be­trieb Congress-Tourismus-Würz­burg der Stadt Würz­burg. Im Zusam­men­hang mit Anmie­tungen durch die AfD im CCW gebe es immer wieder Anfragen, ob diese nicht durch die Stadt unter­bunden werden können, hieß es. Die Rechts­lage sei hier jedoch ange­sichts der Widmung eindeutig. Manche Vertrags­ab­schlüsse und somit letzt­lich auch die Einnahmen hieraus müsse die Stadt hinnehmen.

Der 2016 mit der Kultur­me­daille der Stadt Würz­burg ausge­zeich­nete Verein „Will­kommen mit Musik“ bietet mehr als 120 Schü­lern Musik­un­ter­richt. Die meisten der Kinder kommen aus bildungs­fernen, wirt­schaft­lich und sozial benach­tei­ligten Verhält­nissen. Nur wenige von ihnen zahlen die vollen Unter­richts­kosten. Deshalb kann der Verein seinen Finan­zie­rungs­be­darf nur durch Spenden voll­ständig decken.

