Der Diri­gent John Eliot Gardiner hat die Leitung der halb­sze­ni­schen Auffüh­rungen von Hector Berlioz« Oper „Les Troyens“ abge­geben. Anstelle des 80-Jährigen werde Dinis Sousa das Orchestre Révo­lu­ti­on­n­aire et Roman­tique und den Monte­verdi Choir diri­gieren, teilte das Musik­fest Berlin am Donnerstag mit. Betroffen sind die Konzerte bei den Salz­burger Fest­spielen (26. August), Versailles (29. August), Berlin (1. September) und bei den BBC Proms (3. September)

John Eliot Gardiner

Pres­se­be­richten zufolge hat Gardiner am Dienstag im fran­zö­si­schen La Côte Saint André einen Sänger geschlagen. In einer persön­li­chen Erklä­rung bedau­erte der Diri­gent den Vorfall zutiefst. Er entschul­dige sich „vorbe­haltlos dafür, dass ich unmit­telbar nach der Auffüh­rung die Beherr­schung verloren habe. Für mein Verhalten gibt es keine Recht­fer­ti­gung, und ich habe mich persön­lich bei Will Thomas, für den ich die größte Achtung empfinde, entschul­digt.“

Nach dem Vorfall war Gardiner zurück nach Groß­bri­tan­nien gereist. Nach Rück­sprache mit seinem Arzt habe Gardiner beschlossen, die verblei­benden Auffüh­rungen der Tournee nicht zu diri­gieren, hieß es in einem State­ment von den Monte­verdi Choir und Orchestra (MCO). Assis­tent Sousa habe während des gesamten Proben­pro­zesses eng mit dem Chef­di­ri­genten und den Musi­kern zusam­men­ge­ar­beitet. Der 28-jährige Bass William Thomas ist in den „Les Troyens“-Aufführungen weiterhin in der Rolle des Narbal zu erleben.

