An der Oper Dort­mund hat zwei Wochen vor der Première der Regis­seur von Fromental Halévys „La Juive“ gewech­selt. Wie das Haus am Montag mitteilte, über­nimmt der Nieder­länder Sybrand van der Werf die Insze­nie­rung. Von Lorenzo Fiorioni habe man sich „aufgrund künst­le­ri­scher Diffe­renzen“ getrennt, hieß es. Die Première soll wie geplant am 6. November 2022 statt­finden. Die musi­ka­li­sche Leitung liegt bei Philipp Armbruster.

Sybrand van der Werf

Die Produk­tion ist Bestand­teil des Festi­vals „Wagner-Kosmos IV“ mit Peter Konwit­schnys Neuin­sze­nie­rung der Oper „Sieg­fried“ und der Wieder­auf­nahme des „Lohen­grin“ in der Regie von Ingo Kerkhof. Richard Wagner war von Halévys „La Juive“ (Die Jüdin) tief beein­druckt und hat Elemente der Kompo­si­tion in seinen eigenen Werken verwendet. Er veröf­fent­lichte den Aufsatz „Halévy und die Fran­zö­si­sche Oper“, in dem er den Kompo­nisten und seine Musik lobte.

Regis­seur van der Werf insze­niert im Dezember auch die Urauf­füh­rung der Oper „Mädchen in Not“ in der Jungen Oper Dort­mund. Das Stück ist ein Auftrags­werk der Oper Dort­mund nach dem gleich­na­migen Schau­spiel von Anne Lepper, mit dem sie 2017 den Mülheimer Drama­ti­ker­preis gewann. Nach dem Libretto von Paula Fünfeck kompo­nierte Michael Essl die Musik.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.