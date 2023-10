Der Drama­turg und Opern­in­ten­dant Klaus Zehelein erhält für sein Lebens­werk den Thea­ter­preis „Der Faust“. Mit dem 83-Jährigen ehre die Jury „einen Thea­ter­schaf­fenden, der die moderne Oper geprägt hat wie kein anderer zu seiner Zeit“, teilte der Deut­sche Bühnen­verein am Donnerstag mit. Die Auszeich­nung wird am 25. November im Thalia Theater Hamburg verliehen. Ehrungen gibt es in insge­samt zwölf Kate­go­rien.

Klaus Zehelein

Der 1940 in Frank­furt am Main gebo­rene Zehelein wirkte unter anderem als Chef­dra­ma­turg und koor­di­nierter Opern­di­rektor der Oper Frank­furt (1977–1987) sowie als Inten­dant der Stutt­garter Staats­oper (1991–2006). Von 2006 bis 2014 war er Präsi­dent der Baye­ri­schen Thea­ter­aka­demie August Ever­ding und leitete dort sowie an der Ludwig-Maxi­mi­lians-Univer­sität den Studi­en­gang Drama­turgie. Von 2003 bis 2015 amtierte er als Präsi­dent des Deut­schen Bühnen­ver­eins.

Der zum 18. Mal verlie­hene Faust würdigt Kultur­schaf­fende, deren Arbeit wegwei­send für das deut­sche Theater ist. Die Auszeich­nung wird von der Kultur­stif­tung der Länder, der Deut­schen Akademie der Darstel­lenden Künste, dem Deut­schen Bühnen­verein und einem jähr­lich wech­selnden Bundes­land vergeben. Über die Preis­träger entscheidet eine fünf­köp­fige Jury, die von der Akademie der Darstel­lenden Künste benannt wurde.

