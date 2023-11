Der Menschen­rechts­preis der Tonhalle Düssel­dorf 2024 geht an Sergej Lukaschewski. Mit dem russi­schen Histo­riker und Menschen­rechtler ehre man einen Mann, „der sich prak­tisch schon sein gesamtes Berufs­leben für die Menschen- und Bürger­rechte einsetzt, obwohl er bei seiner Arbeit zahl­reiche Rück­schläge erdulden musste“, erklärte der Chef­di­ri­gent der Düssel­dorfer Sympho­niker, Ádám Fischer.

Sergej Lukaschewski

Nahezu alle Insti­tu­tionen, für die Lukaschewski in den vergan­genen Jahren tätig war, seien mitt­ler­weile von den russi­schen Behörden verboten worden. Er leitete 15 Jahre lang das Moskauer Sacharow-Zentrums, das sich für Demo­kratie und Menschen­rechte in Russ­land einge­setzt hat. Zuvor war der 48-Jährige unter anderem für die Menschen­rechts­or­ga­ni­sa­tion Memo­rial, die Moskauer Helsinki-Gruppe und als Berater des Ombuds­mannes für Menschen­rechte der Russi­schen Föde­ra­tion tätig. Heute wirkt er als Chef­re­dak­teur von „Radio Sacharow“, das seit Mai 2023 gemeinsam mit dem Recher­che­zen­trum Correctiv in Berlin reali­siert wird.

„Ich bewun­dere zutiefst, dass Sergej Lukaschewski sich davon nicht entmu­tigen lässt und weiter für seine Über­zeu­gungen eintritt – selbst nachdem er sich gezwungen sah, sein Heimat­land zu verlassen. Sogar im Exil in Deutsch­land gibt er den Kampf nicht auf und anderen Menschen Hoff­nung“, betonte Fischer. Der Ungar, der die Empfänger des mit 10.000 Euro dotierten Preises jeweils selbst auswählt, enga­giert sich seit Jahren für Frei­heit und Menschen­rechte.

Die Auszeich­nung wird am 28. Januar 2024 im Rahmen des Menschen­rechts­kon­zerts in der Düssel­dorfer Tonhalle verliehen. Lukaschewski werde die Auszeich­nung persön­lich entge­gen­nehmen. Fischer diri­giert bei dem Konzert die Motette „Ave Verum Corpus“ von Wolf­gang Amadeus Mozart und die „Nelson­messe“ von Joseph Haydn. Es musi­zieren die Düssel­dorfer Sympho­niker, der Chor des Städ­ti­schen Musik­ver­eins und die Solisten Reka Kristóf, Anna Harvey, David Fischer und Luke Stoker.

Der Menschen­rechts­preis wird seit 2016 verliehen. Zu den bishe­rigen Preis­trä­gern zählen die Orga­ni­sa­tion „Ärzte ohne Grenzen“, die Ärzte­initia­tive „Praxis ohne Grenzen“, der Wiener Verein Mimi­kama, die Bewe­gung „Fridays for Future“ und zuletzt die irani­sche Autorin und Akti­vistin Sanaz Azimi­pour.

