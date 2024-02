Mit stür­mi­schem Beifall hat sich das Publikum in der ausver­kauften Deut­schen Oper in Berlin von Amil­care Ponchiellis „La Gioconda“ verab­schiedet. In der histo­ri­sie­renden Insze­nie­rung von Filippo Sanjust war die Oper 50 Jahre lang im Reper­toire des Hauses. Mit der Vorstel­lung am Sams­tag­abend ist für die beliebte Produk­tion endgültig der Vorhang gefallen.

„La Gioconda“

In der Titel­partie bril­lierte die ausdrucks­starke Sopra­nistin Carmen Giann­at­tasio als Stra­ßen­sän­gerin Gioconda. In den weiteren Haupt­rollen beein­druckten Teresa Romano als Laura und Angelo Villari in der Rolle des Edel­manns Enzo Grimaldo, außerdem Mari­anne Cornetti als blinde Mutter, Marko Mimica als Inqui­sitor Alvise Badoero und Dalibor Jenis als hinter­häl­tiger Spion Barnaba. Nach einzelnen Arien gab es mehr­fach Szenen­ap­plaus und zum Schluss Ovationen im Stehen.

Unter Leitung von Kapell­meister Giulio Cilona, seit dieser Saison Assis­tent von Gene­ral­mu­sik­di­rektor Donald Runnicles, stand das Orchester der hervor­ra­genden Sänger­be­set­zung in nichts nach.

In der farben­präch­tigen Insze­nie­rung von Sanjust hatte das Stück am 1. März 1974 an der Deut­schen Oper Première. Seitdem kam es im Drei­jah­res­turnus immer wieder ins Programm.

Aufsehen erregte die Produk­tion nicht zuletzt dadurch, dass in das illu­sio­nis­ti­sche Bühnen­bild Origi­nal­de­ko­ra­tionen aus der Entste­hungs­zeit inte­griert waren. Wegen längerer Umbau­pausen nach jedem Akt dauerte eine Vorstel­lung rund vier­ein­halb Stunden.

Urauf­ge­führt wurde „La Gioconda“ 1876 an der Mailänder Scala, das Libretto schrieb Arrigo Boito unter dem Pseud­onym „Tobia Gorrio“. In den frühen 1970er Jahren fand Sanjust in einem Atelier in Rom Bühnen­pro­spekte zu der Oper mit histo­ri­schen Ansichten von Venedig. Für seine Rekon­struk­tion verwen­dete er auch origi­nale Kostüm­ent­würfe.

Die Ankün­di­gung, dass die Oper nach insge­samt 63 Vorstel­lungen aus dem Spiel­plan verschwindet, stieß in der Öffent­lich­keit auf große Kritik. Der „Tages­spiegel“ warf dem künf­tigen Inten­danten Aviel Cahn, der sein Amt im August 2026 antritt, eine unpo­pu­läre Entschei­dung vor. „Viele Menschen in dieser Stadt lieben die altmo­di­sche Ausstat­tung und Ausstrah­lung von »La Gioconda« “, hieß es in einem Anfang Februar veröf­fent­lichten Kommentar.

In einem Inter­view mit der „B.Z.“ begrün­dete Cahn die Maßnahme mit Kapa­zi­täts­grenzen und hohen Kosten für die Lage­rung von Bühnen­bil­dern. In Bezug auf „La Gioconda“ sprach Cahn von einem „aufwen­digen, teuren Nischen-Reper­toire“. Um die Produk­tion zu erhalten, wären große Inves­ti­tionen notwendig, da die Ausstat­tung mitt­ler­weile in einem schlechten Zustand sei.

Die Deut­sche Oper plant nun, die alten Kulissen im Internet zum Verkauf anzu­bieten. Auf der Platt­form change​.org wurde unter­dessen eine Peti­tion zum Erhalt von „La Gioconda“ gestartet. Bisher kamen über 700 Unter­schriften zusammen.

