Jubel­stürme erntete die erste szeni­sche Frank­furter Auffüh­rung von Alex­ander Zemlin­skys Oper „Der Traum­görge“ in der nur vorder­gründig schlichten Insze­nie­rung von Tilmann Köhler. Vor allen anderen beju­belte das Publikum am Sonn­tag­abend das enga­gierte Dirigat Markus Posch­ners, der das Orchester nicht nur zu feinster Diffe­ren­zie­rung in den extrem aufge­fä­cherten Schwe­be­zu­ständen Zemlin­skys antrieb, sondern auch die aufpeit­schenden Rhythmen der Dorf­ge­mein­schaft mühelos bis zum blutigen Pogrom­rausch stei­gerte.

„Der Traum­görge“

Im Kontrast zum über­bor­denden, symbo­lis­ti­schen Schwellen des Orches­ter­gra­bens stand der hölzerne Märchen­büh­nen­kasten von Karoly Risz: Ein nach vorn abfal­lender, bedroh­lich heller Raum als Mixtur zwischen Puppen­bühne, naivem Guck­kasten und geschlos­sener Kiste. Hier träumt sich Görge in die Welt seiner Märchen und Bücher hinein, weil die Umwelt immer aggres­siver und feind­li­cher wird. Erlö­sung findet er nicht bei der ihm verspro­chenen Grete, sondern bei seiner Prin­zessin der Träume, die er im zweiten Akt in der Gestalt der als Hexe verschrienen Gertraud endlich zu finden glaubt. Über­zeu­gend, wie sich Köhler in seiner packenden Perso­nen­regie auf die Situa­tion des Außen­sei­ters in einer blut­rüns­tigen Gesell­schaft fokus­siert und dabei raffi­niert zwischen Traum und Wirk­lich­keit chan­giert.

Alle Sänge­rinnen und Sänger geben an diesem Abend ihr überaus schwie­riges Rollen­debüt. Beson­ders eindrück­lich sang und agierte die tsche­chi­sche Gast­so­pra­nistin Zuzana Marková in ihrer Doppel­rolle als Prin­zessin und Gertraud. Alle übrigen Rollen waren mit Ensem­ble­mit­glie­dern besetzt: AJ Glue­ckert in der Titel­partie über­zeugte mit Durch­set­zungs­kraft und edlem Tenor, Magda­lena Hinterd­o­bler als zupa­ckende Grete und Liviu Holender in der Rolle des aufdring­li­chen Hans. Gran­dios auch das blut­gie­rige Dorf­trio Kaspar (Iain MacNeil), Züngl (Michael Porter) und Mathes (Mikolaj Trabka). Wieder über­ra­gend: Der Frank­furter Chor und Kinder­chor in prägnant insze­nierten Szenen, die das Glück des Liebes­paares bedrohen.

