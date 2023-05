Die Tonhalle Düssel­dorf erwartet für die Saison 2022⁄ 23 eine Rück­kehr in die Gewinn­zone. In wirt­schaft­li­cher Hinsicht könne das Haus fast schon wieder an die Bilanzen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie anknüpfen, sagte Inten­dant Michael Becker am Donnerstag. Zahl­reiche Abon­nenten hätten der Tonhalle die Treue gehalten, neue Gäste seien hinzu­ge­kommen.

Spiel­zeit-PK Tonhalle Düssel­dorf

In der laufenden Spiel­zeit wurden den Angaben zufolge 5.113 Abon­ne­ments abge­schlossen. Das bedeute eine Stei­ge­rung um 16 Prozent gegen­über der Vorsaison und liege nur noch neun Prozent unter den 5.618 Abon­ne­ments von 2019⁄ 20 . Zur Umsatz­stei­ge­rung trügen auch ein erstarkter Verkauf von Einzel­ti­ckets und das Vermie­tungs­ge­schäft bei.

Zum Beginn der Saison 2023⁄ 24 wech­selt Geschäfts­führer Torger Nelson nach fünf Jahren an die Wupper­taler Bühnen und Sinfo­nie­or­chester GmbH. Sein Nach­folger in Düssel­dorf wird Burk­hard Scheuer, der aktuell noch bei MDR Klassik in Leipzig tätig ist.

„Artist in Resi­dence“ der kommenden Spiel­zeit wird Alexej Geras­simez. Der Schlag­zeuger ist in der Tonhalle in sechs Konzerten zu erleben, von großen sympho­ni­schen Werken über Kammer­musik mit seinem Bruder, dem Pianisten Nicolai Geras­simez, bis zur Auffüh­rung seiner eigenen Kompo­si­tion „Das Land“ gemeinsam mit dem Chor­werk Ruhr.

Wie ein Konzert­haus seine Klima­bi­lanz verbes­sern kann, soll ein neues Projekt unter dem Titel „Green Monday“ zeigen. Die Sympho­nie­kon­zerte der Düssel­dorfer Sympho­niker am Montag­abend werden sich verschie­denen Nach­hal­tig­keits­themen rund um den Konzert­be­such widmen – von der Anreise über die Beleuch­tung und den Wasser­ver­brauch bis zum Cate­ring. Dabei könne das Publikum entscheiden, welche Maßnahmen sich bewähren und welche nicht. Vor Beginn der „Green Monday“-Konzerte soll jeweils ein kurzes Stück urauf­ge­führt werden, das zwölf inter­na­tio­nale Kompo­nisten zu einzelnen Umwelt-Aspekten geschrieben haben.

