Zum Saison­ab­schluss gastieren die Berliner Phil­har­mo­niker mit ihrem Chef­di­ri­genten Kirill Petrenko und der Pianistin Yuja Wang in China. Im Zentrum der am (heutigen) Dienstag begin­nenden sechs­tä­gigen Resi­denz stehen vier Sinfo­nie­kon­zerte im Shanghai Grand Theatre mit Werken von Johannes Brahms, Richard Strauss, Modest Mussorgsky, Maurice Ravel und Richard Wagner. Die aus China stam­mende Solistin ist mit Sergei Prokof­jews 1. Klavier­kon­zert und Ludwig van Beet­ho­vens 4. Klavier­kon­zert zu erleben.

Berliner Phil­har­mo­niker 2023 in Tokio

Im Rahmen des China Shanghai Inter­na­tional Arts Festival finden neben den Orches­ter­kon­zerten auch kammer­mu­si­ka­li­sche Auffüh­rungen an verschie­denen Orten statt. So spielen unter anderem das phil­har­mo­ni­sche Blech­blä­ser­en­semble im Zheng Yu Tong Theatre der Fudan Univer­sity und das aus Strei­chern und Bläsern bestehende Ensemble Berlin an der Shanghai Tech Univer­sity. Auf dem Programm stehen außerdem eine geöff­nete Gene­ral­probe, Konzert­ein­füh­rungen, öffent­liche Master­classes, Schul­be­suche und Begeg­nungen mit lokalen Künst­lern.

„Der Dialog und der Austausch mit dem Publikum in Shanghai stehen für uns an vorderster Stelle“, sagte Andrea Zietz­schmann, Inten­dantin der Stif­tung Berliner Phil­har­mo­niker, vor der Reise. „Deshalb machen wir keine Tournee durch China, sondern bleiben mehrere Tage an einem Ort.“ Chef­di­ri­gent Kirill Petrenko erklärte: „Wir hoffen, dass wir mit den Menschen ins Gespräch kommen und dass unsere Meinungen und Werte dort Spuren hinter­lassen.“

Die Berliner Phil­har­mo­niker haben China bisher fünf Mal besucht, zuerst 1979 mit dem dama­ligen Chef­di­ri­genten Herbert von Karajan. Eindrücke während einer Tournee 2005 unter Leitung von Sir Simon Rattle sind in dem Doku­men­tar­film „Trip to Asia“ fest­ge­halten. Mit Rattle kehrte das Orchester 2011 sowie 2017 in die Volks­re­pu­blik zurück. Danach gastierten Musiker des Klang­kör­pers mit dem Diri­genten Gustavo Dudamel 2018 noch­mals während einer Asien­tournee in China. Die ursprüng­lich bereits für 2022 geplante Resi­denz in Shanghai musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

