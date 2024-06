Der Geiger Daniel Hope über­nimmt die künst­le­ri­sche Leitung des Gstaad Menuhin Festi­vals. Der 50-Jährige wurde vom Verwal­tungsrat einstimmig zum neuen Inten­danten gewählt, wie die Veran­stalter in einer Aussendung vom Dienstag mitteilten. Hope tritt am 1. November 2025 die Nach­folge von Chris­toph Müller an, der das Festival nach dann 24 Jahren zum Ende der Saison 2025 verlassen wird.

Daniel Hope

Hope bringe ein welt­weites Netz­werk und die notwen­dige Erfah­rung mit, erklärte der Präsi­dent des Verwal­tungs­rates, Aldo Kropf. Das sei ein großer Gewinn für das Festival und die Region Gstaad Saanen­land. „Auch sein enger Bezug zum Festi­val­gründer Yehudi Menuhin, zu unserem Festival und zum Saanen­land wird für uns außer­or­dent­lich wert­voll sein.“ Hope ist Menuhin (1916–1999) seit seiner Kind­heit persön­lich und musi­ka­lisch eng verbunden.

Mit Hope habe man einen erfolg­rei­chen Musiker und Musik­ver­mittler gewonnen, der das Festival weiter­ent­wi­ckeln und neue Publi­kums­schichten errei­chen werde, sagte der schei­dende Inten­dant Müller. Die erste Ausgabe unter der künst­le­ri­schen Leitung von Hope wird die 70. Saison im Jahr 2026 sein. Er freue sich außer­or­dent­lich über die Möglich­keit, mit dem Team in Gstaad die Zukunft des Festi­vals zu gestalten, erklärte Hope. „Hier hatte ich als Klein­kind meine erste Begeg­nung mit der klas­si­schen Musik über­haupt“.

Der 1973 im südafri­ka­ni­schen Durban gebo­rene Hope konzer­tiert seit mehr als 35 Jahren. Seit 2004 beschäf­tigt er sich auch mit der Leitung und Konzep­tion von Festi­vals und Konzert­reihen wie beim Savannah Music Festival und dem Schleswig-Holstein Musik Festival. 2016 wurde er zum Music Director des Zürcher Kammer­or­ches­ters ernannt. Derzeit ist er künst­le­ri­scher Leiter der Frau­en­kirche Dresden und Präsi­dent des Bonner Beet­ho­ven­hauses.

Das Gstaad Festival begann 1957 mit zwei Konzerten, zu denen der Geiger Yehudi Menuhin den Cellisten Maurice Gendron, den Tenor Peter Pears und am Klavier Benjamin Britten einge­laden hatte.

